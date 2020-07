Shfaqet “vetë vdekja” në plazhe, varrmihësi kërcënon pushuesit të vendosin maska

Një avokat në Florida ka vendosur të vizitojë plazhet që ka hapur shteti, por i veshur si “vetë vdekja” ose ndryshe si një varrmihës.

Avokati Daniel Uhlfelder, ka dalë në plazh që të ndërgjegjësojë njerëzit për t’i mbajtur maskat, teksa ka paditur guvernatorin e shtetit duke thënë se ai kishte hapur plazhe para kohe.

I veshur me një mantel komplet të zi dhe me një kosë gjigande, Daniel ka javë që endet në për plazhe duke iu bërë thirrje njerëzve për të mbajtur maskat.

Avokati i tha CNN të hënën:

“Kur e nisa këtë ‘punë’ në muajin mars e ndjeja që situata do të përkeqësohej nga Covid-19 dhe fatkeqësisht kështu ndodhi vërtet. Madje situata reale tani i ka kaluar parashikimet e mia.”

Sipas tij plazhet e hapura, në një kohë që disa shtete i kanë kufijtë e mbyllur, tërheqin shumë njerëz duke u bërë njëherësh edhe vatër infeksioni.

Burimi: CNN | Përktheu dhe përshtati: Lajmi i Fundit.al

Florida attorney Daniel Uhlfelder has sued Governor DeSantis for prematurely opening beaches. He says "there's been a lack of leadership" in the state, and visits beaches dressed as the Grim Reaper to warn beachgoers to stay home.https://t.co/4CRVAUkyLH pic.twitter.com/r4xVl5f77u

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) July 6, 2020