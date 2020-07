“Makthi yt më i keq”, kujt i drejtohet Mozzik me këto fjalë?

Pa dyshim, Mozzik është një ndër reperët më të suksesshëm të momentit. Ditët e fundit ai ka publikuar dy super hite si “Maddona” dhe bashkëpunimin me Kidën “PP”. Ai nuk do të ndalet me kaq, pasi gjithashtu reperi ka paralajmëruar se me 31 korrik do të publikojë albumin “Mozzart”.

Të gjitha këto kanë bërë që ai të jetë në qendër të vëmendjes. “Makthi yt më i keq”, shkruan Mozzik krahas së fotos së fundit. Duke qenë se shumë reperë kanë publikuar projektet e tyre apo edhe ish-partnerja e tij Loredana ka nxjerrë këngën e saj më të re, mendohet se Mozzik i drejtohet pikërisht atyre.

Pavarësisht të gjithave, vlen të përmendet se ai po korr sukses të madh me çdo këngë që publikon.