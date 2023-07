Vdekjet nga Covid-19 po shtohen nga gjenet e trashëguara prej Naendertalit

Sipas një studimi të ri, njerëzit që kanë një grup të caktuar gjenesh të trashëguara nga Naendertali kanë një rrezik më të madh për të vdekur nga virusi Covid-19.

Naendertal (homo neanderthalensis ose homo sapiens neanderthalensis) njihet ndryshe si një specie njerëzore arkaike, e cila ka jetuar në Euroazi para 60 mijë vitesh.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Arsyeja pse janë zhdukur mbetet ende e paqartë, por besohet se shkaku kryesor janë ndryshimet e mëdha klimatike, nga ndonjë sëmundje ose nga emigrimi i njeriut modern, përcjell lajmiifundit.al.

Ndryshe nga njerëzit e sotëm, Naendertali ishte më i madh në trup dhe karakterizohej nga muskujt e dukshëm në trup.

Sipas shkencëtarëve gjermanë e suedezë një grup specifik gjenesh ADN, të trashëguara nga Naendertali janë më të ekspozuara ndaj Covid-19, me një rrezik të lartë vdekjeje.

Nga studimi u zbulua se nga 3.199 pacientë në Itali e Spanjë që ndërruan jetë nga Covid-19 kishin këtë grup gjenetik ADN-je i ngjashëm me Naendertalin.

Prof. Hugo Zeberg dhe Dr. Svnte Pwebo u shprehën se 70% e pacientëve që kishin nevojë për ventilator kishin këtë grup gjenesh, një grup gjenetik i trashëguar nga Naendertalët, përcjell lajmiifundit.al.

Persona me këto gjene janë të paktë krahasuar me të gjithë popullsinë e botës, por zakonisht i bartin njerëzit me përkatësi etnike nga Azia Jugore.

Gjithsesi, sipas studiuesve kjo lidhje mes gjenit të Naendertalit dhe vdekjes nga Covid-19 është ende pa shumë prova shkencore.

Burimi: UK Day To Day | Përktheu dhe përshtati: Lajmi i Fundit.al