Romanca të reja, vendime të rëndësishme, zbuloni çfarë kanë parashikuar yjet për ju, në këtë javë

Këtë javë ka mundësi t’ju lodhin disa çështje që lidhen me shtëpinë tuaj dhe keqkuptimet që mund të lindin me të dashurit tuaj. Kini kujdes gjatë gjysmës së parë të javës pasi katrori i Mërkurit të kundërt i vendosur në Gaforre me Marsin në shenjën tuaj të zodiakut, tregon një tendencë për të luftuar dhe përleshje me fjalë me njerëzit të mjedisit tuaj familjar. Nëse ka çështje që duhet të diskutohen në mënyrë që të zgjidhen, preferoni të merreni me to pas datës 12/7 kur Merkuri të kthehet në rrugëtimin e duhur, pasi atëherë do të ketë më pak keqkuptime.

Dashuria: Komunikimi me partnerin mund të kalojë në “dyzet valë” këtë javë pasi mund të keni një qëndrim hakmarrës ndaj tij, edhe nëse e bëni pa vetëdije. Nëse jetoni nën të njëjtën çati duhet të jeni dyfish të kujdesshëm për të mos lejuar që çështjet në lidhje me shtëpinë t’ju irritojnë. Nëse jeni i lirë, është më e lehtë t’i drejtoheni një personi që ju intereson pas të dielës 12/7, kur Mërkuri do të kthehet në rrugë të drejtë në shenjën e Gaforres.

Puna dhe Ekonomia: Këto ditë ka mundësi të mendoni për një person që është i lidhur me mjedisin tuaj profesional dhe ju doni ta takoni atë. Takimet dhe diskutimet gjatë kësaj jave ka gjasa të vonohen ose nuk kanë asnjë efekt. Në ditët e para të javës duhet të jeni më të kujdesshëm pasi katrori i Mërkurit me Marsin tregon intensitet gjatë diskutimeve, por edhe disa mosmarrëveshje në lidhje me punën.

DEMI

Këtë javë do të duhet të shikoni me kujdes çështjet që shqetësojnë ju dhe njerëzit në mjedisin tuaj të afërt, pasi nëse i lini ato të hecin vetë, ka gjasa të marrin një kthesë tjetër nga ajo që dëshironi. Preferoni të vendosni çështjet e rëndësishme pas ditës së enjte pasi katrori i Mërkurit të kundërt të vendosur në Gaforre me Marsin të vendosur në Dash, tregon se diskutimet do të fitojnë një shkallë shtesë të vështirësisë. Nëse nuk doni të krijoni një atmosferë irrituese kur komunikoni me të dashurit tuaj, përpiquni të mos mbani mend gjëra që kanë ndodhur dhe përqendrohuni tek “e tashmja”. Të Dielën 12/7 Merkuri kthehet në rrugë të drejtë dhe komunikimi do të fillojë të gjejë ritmet e tij.

Dashuria: Këtë javë duhet të ruani larg njerëzve të rrethit tuaj të afërt, çështjet që ju shqetësojnë ju dhe partnerin tuaj, pasi rrëfimet personale për të tjerët mund të jenë një burim tensioni në marrëdhëniet tuaja. Katrori i Merkurit me Marsin nuk do të ndihmojë në komunikimin për këtë deri të enjten ju duhet të mbani një rezistencë të vogël. Nëse jeni i lirë në fund të javës, ka mundësi që do të ketë një lëvizje nga një person që ju intereson, i cili do t’ju japë shenja të qarta.

Puna dhe Ekonomia: Puna dhe gjithçka që lidhet me të, do t’ju mbajë të zënë këtë javë pasi ka të ngjarë të ketë disa ndryshime ose vonesa në planet profesionale. Nëse punoni në një grup njerëzish, duhet të jeni fleksibël pasi këto ditë shumë fjalë mund të krijojnë keqkuptime. Nga fundi i javës mund të ndjeni një dëshirë të pathyeshme për të bërë asgjë, por përpiquni të mos lejoni që ajo të mbizotërojë!

BINJAKËT

Këtë javë mund të shqetësohesh për disa detyrime financiare ose të vraponi në mënyrë që të shlyeni llogaritë që po zbrazin xhepin tuaj. Katrori i Mërkurit të kundërt të vendosur në Gaforre me Marsin të vendosur në Dash tregon se një çështje e kaluar ekonomike mund të bëjë pamjen e saj, kështu që përpiquni ta zgjidhni atë dhe mos ta lini më pezull. Kushtojini vëmendje të veçantë disa bisedave që do të keni me miqtë tuaj pasi mund të thoni diçka tjetër dhe të tjerët mund të kuptojnë dicka tjetër. Në fund të javës, nga data 12/7, Merkuri kthehet në rrugë të drejtë, duke treguar se në periudhën tjetër komunikimi do të normalizohet.

Dashuria: Këtë javë duhet të jeni të vetëdijshëm për çështje që lidhen me detyrimet financiare, veçanërisht nëse keni një portofol të përbashkët me partnerin tuaj, pasi disa prej tyre ka mundësi të krijojnë mosmarrëveshje midis jush. Nëse jeni beqarë, ka shumë të ngjarë që të takoni një person me të cilin keni filluar një histori romantike në të kaluarën, por për disa arsye nuk u zhvillua. Mbani një mend premtimet që do të dëgjoni deri në fund të javës, pasi ato ka shumë mundësi që t’ju çojnë në idealizimin e paraqitjeve dhe situatave.

Puna dhe Ekonomia: Cështjet e profesionit mund të jenë një shkak shqetësimi këtë javë, veçanërisht nëse ato shoqërohen me financa. Në ditët e para të javës mund të ketë një tension në mjedisin tuaj të punës me rastin e një pune ose çështje financiare. Ndërsa ditët kalojnë, do të jetë më e lehtë për ju të zgjidhni disa çështje që u shfaqen në fillimet e javës dhe ju shkaktuan shqetësime.

GAFORRJA

Këtë javë do të gjesh veten duke menduar për çështjet e kaluara, por pikëpamja juaj subjektive nuk do t’ju ndihmojë t’i shihni ato nga të gjitha anët. Katrori i Mërkurit të kundërt që është në shenjën tuaj të zodiakut me Marsin e vendosur në Dash, mund të sjellë konflikte dhe polemika me një person të mjedisit tuaj profesional. Bëni një hap prapa dhe mos i hidhni benzinë zjarrit pasi këto ditë nuk janë të përshtatshme për një gjë të tillë. Më 12 korrik, Mërkuri do të kthehet në rrugëtimin e drejtë dhe kjo tregon se javën tjetër do të jetë më e lehtë për ju të zgjidhni disa çështje që lidhen me marrëdhëniet tuaja ndërnjerëzore.

Dashuria: Kjo javë mund të mos jetë e lehtë për ju të shpreheni para partnerit tuaj dhe ekziston mundësia që të thoni diçka tjetër dhe përfundimisht të kuptoni diçka tjetër. Ditët e para të javës nuk janë të dobishme për sa i përket komunikimit, kështu që shmangni çdo diskutim që mund të provokojë mosmarrëveshje. Nëse jeni i lirë, duhet të jeni të kujdesshëm pasi ka shumë mundësi që të bëni një gabim në komunikim, i cili mund të japë një imazh të ndryshëm për ju, tek një person që ju intereson.

Puna dhe Ekonomia:Në ditët e para të javës duket se do të jeni mjaft të angazhuar për disa çështje profesionale në të cilat mund të lindin mosmarrëveshje. Katrori i Mërkurit të kundërt me Marsin tregon se mund të ketë pamje kontradiktore midis jush dhe njerëzve me të cilët punoni, duke e bërë jo të lehtë gjetjen e një pike të artë. Ju do të duhet të kontrolloni gjendjen tuaj impulsive, e cila mund t’ju bëjë që të thoni gjëra që mund të çojnë në keqkuptime.

LUANI

Këtë javë ka mundësi që disa nga ankesat që keni nga të dashurit tuaj të “zgjohen” dhe të ndikojnë si në gjendjen shpirtërore ashtu edhe në sjelljen tuaj. Katrori midis Mërkurit që lëviz në vijë të kundërt në shenjën e Gaforres dhe Marsit në shenjën e Dashit tregon se këto ditë do të keni tendencën të mbani mend “shijen e tharë të vitit të kaluar”, e cila do të ndikojë në marrëdhëniet tuaja ndërnjerëzore. Mundohuni të mos u mërzisni nga kujtimet dhe ankesat e së kaluarës dhe mendoni nëse ka ndonjë arsye për t’u shqetësuar për to. Më datë 12/7, Merkuri kthehet në rrugën e drejtë dhe do të jetë më i dobishëm në çështjet që lidhen me komunikimin dhe administrimin e emocioneve dhe informacionit.

Dashuria: Komunikimi me partnerin tuaj mund të jetë një pengesë gjatë kësaj jave pasi katrori i Mërkurit të kundërt me Marsin tregon se nuk do të lëvizni në të njëjtën gjatësi vale. Gjithashtu tregon se ekziston mundësia që ju të jeni duke “gërmuar” çështje që janë mbyllur dhe kjo nuk do të jetë aspak e dobishme për marrëdhënien tuaj. Nëse jeni i lirë, mund të flirtoni me idenë për t’i dhënë një personi një shans të dytë, por këto ditë nuk janë të përshtatshme për vendime të qëndrueshme.

Puna dhe Ekonomia: Sektori i biznesit mund t’ju shqetësojë këtë javë, por është një ide e mirë të mos hyni në procesin e rihapjes së çështjeve të biznesit që janë zgjidhur në një farë mënyre. Në ditët e para të javës duhet t’i kushtoni vëmendje të duhur punës, pasi mund të ketë disa vonesa ose shtyrje në çështjet që lidhen me të.

VIRGJËRESHA

Këtë javë ka shumë mundësi të mendoni për mënyra për të zgjidhur çdo çështje që lidhet me borxhet financiare ose çështje emocionale. Katrori i Mërkurit duke lëvizur në vijë të kundërt në shenjën e Gaforres me Marsin në shenjën e Dashit mund të shkaktojë ankth dhe debate me njerëzit me të cilët do të shoqëroheni. Preferoni të zgjidhni çështje që janë të rëndësishme për ju gjatë gjysmës së dytë të javës. Në datë 12/7, Merkuri kthehet në rrugë të drejtë, kështu që përpiquni të kurseni kohë, në mënyrë që të shihni më pas cështje të rëndësishme.

Dashuria: Kontakti me partnerin tuaj do të jetë një shpatë me dy tehe këtë javë pasi nga njëra anë duket se ai do të jetë i vetmi që mund t’ju qetësojë, dhe nga ana tjetër biseda e tij e gabuar është e mjaftueshme për t’ju çuar në konflikt. Ndërsa ditët e javës kalojnë, klima e “luftës” do të zbutet. Nëse jeni i lire, ka shumë gjasa që të ketë disa vështirësi në komunikim midis jush dhe dikujt që ju intereson dhe do të duhet të jeni të durueshëm në mënyrë që t’i zgjidhni ato pa çështje të mëtejshme.

Puna dhe Ekonomia: Java duket se ka disa pengesa në zhvillimin e çështjeve profesionale, të cilat ka gjasa të shfaqen për shkak të komunikimit që do të ekzistojë midis jush dhe të tjerëve. Katrori i Mërkurit me Marsin mund të krijojë debate të cilat nga ana e tij ka mundësi të ndikojnë edhe në zhvillimin e detyrimeve profesionale. Në datë 12/7, Merkuri kthehet në rrugë të drejtë dhe tregon se javën e ardhshme do të jetë shumë më mirë për ju dhe planet e biznesit tuaj.

PESHORJA

Këtë javë ka mundësi të ndjeni se flisni një gjuhë krejtësisht tjetër nga personat përreth jush, pasi katrori i Mërkurit të kundërt në Gaforre me Marsin në Dash, krijon konfuzion në komunikim. E tëra që mund të bësh për të trajtuar keqkuptimet dhe hamendësimet është t’i shihni gjërat sa më larg dhe më të qeta, përndryshe do të jetë e vështirë të mos ndikohen. Kushtojini vëmendje të veçantë fushës profesionale, si dhe atje duket se do të ketë disa lëkundje. Më datë 12/7, Merkuri kthehet në rrugë të drejtë dhe ju thotë se nëse keni pak durim tani, gjërat do të jenë shumë më mirë pas kësaj.

Dashuria: Këtë javë mund të ketë një atmosferë të çuditshme në marrëdhëniet tuaja ndërnjerëzore pasi katrori i Mërkurit me Marsin nuk do të ndihmojë për të zgjidhur as mosmarrëveshjen më të thjeshtë që mund të keni me partnerin tuaj. Ka mundësi që të kërkoni një mundësi për grindje, e njëjta gjë mund të ndodhë me partnerin tuaj, kështu që ju duhet të bëni një hap prapa në mënyrë që të mos thoni fjalë që do të pendoheni pak më vonë. Nëse jeni i lire, këtë javë mund të sillni trazira në një njohje të re, e cila në fund do të zhvillohet në favorin tuaj.

Puna dhe Ekonomia: Këtë javë ka mundësi të vini re se do të ketë kontradita me bashkëpuntorët tuaj dhe është po aq e mundshme që të ndiheni se ata po shkojnë kundër jush. Katrori i Mërkurit me Marsin nuk do të ndihmojë për të krijuar një atmosferë të mirë në marrëdhëniet e biznesit dhe bashkëpunimet, nëse nuk hapni rrugë. Mos harroni se këto ditë nuk janë të favorshme për të marrë përsipër rreziqe ose konfrontime ose as për të “goditur dorën tuaj në tryezë” dhe për të marrë vendime themelore për punën.

AKREPI

Java fillon me intensitet pasi gjatë saj do të zhvillohet katrori i Mërkurit të kundërt të vendosur në Gaforre me Marsin e vendosur në Dash, duke treguar lëvizshmëri të mjaftueshme gjatë tij. Ka mundësi që detyrime të tjera të shtohen në ato që keni tashmë në planin tuaj dhe kjo mund t’ju shkaktojë acarime. Mos harroni se ka shumë mundësi që t’ju marrë më shumë kohë për të qetësuar zhgënjimin tuaj sesa për të kryer detyrime dhe punë të jashtëzakonshme. Më 12/7, Merkuri kthehet në rrugë të drejtë dhe tregon se ditë më të mira po vijnë në jetën tuaj të përditshme.

Dashuria: Këtë javë mund të keni polemika me partnerin tuaj për çështje të përditshme, dhe nuk përjashtohet të filloni të hedhni topin tek njëri-tjetri, për disa nga detyrat që keni bërë së bashku. Ju do të keni nevojë për vetë-kontroll dhe qetësi për të shmangur problemet në marrëdhënien tuaj. Nëse jeni i lire, ka mundësi të takoni një person që në fillim mund të duket i mërzitur, por më pas ai acarim do të kthehet në tërheqje!

Puna dhe Ekonomia: Angazhimet tuaja të punës do të krijojnë një plan të rëndë profesional, kështu që nuk është e lehtë të relaksoheni gjatë kësaj jave. Ka mundësi që t’ju duhet të merrni përsipër disa përgjegjësi ose punë të veçanta që do të ndodhin në minutën e fundit. Mos lejoni që zhgënjimi juaj të marrë rrugën dhe të jetë një temë diskutimi në mjedisin tuaj të punës. Nga data 12/7, gjërat – të paktën në një nivel komunikimi – do të fillojnë të ndryshojnë për mirë.

SHIGJETARI

Nga njëra anë, do ta kesh mendjen në disa cështje romantike të së tashmes, nga ana tjetër, do të ketë disa çështje pezull romantike në pritje të së kaluarës, me rezultatin që të mos jetë e lehtë të qetësoheni diku këtë javë. Katrori I Mërkurit të kundërt në shenjën e Gaforres me Marsin në shenjën e Dashit tregon se e kaluara do të përfshihet me të tashmen dhe përfshirja e këtyre dyjave, nuk do t’ju ndihmojë të lëvizni siç duhet, veçanërisht në çështjet e fushës romantike. Mos investoni në fjalë të këndshme që mund t’i dëgjoni veçanërisht në fund të javës. Më datë 12/7, Merkuri kthehet në rrugë të drejtë, duke treguar se në periudhën tjetër do të jetë më e lehtë për ju të vini në një rregull çështjet që ju shqetësojnë.

Dashuria: Këtë javë mund të ndiheni se ekzistojnë disa çështje të së kaluarës që po ju mbajnë larg dhe duhet t’i zgjidhni ato përpara se të vendosni në hapin tjetër në fushën romantike. Nëse tashmë jeni në një lidhje, përpiquni të jeni fleksibël, pasi duket se këto ditë shumë fjalë mund të krijojnë më shumë probleme sesa mund të zgjidhin. Nga data 12/7, ka mundësi që një person që ka lidhje disi me të kaluarën, t’ju afrohet.

Puna dhe Ekonomia: Këtë javë do të keni tendencën të jeni mjaft abstrakt dhe kjo nuk do të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve profesionale por edhe të çështjeve që lidhen me detyrimet e punës. Nëse keni disa çështje të rëndësishme për t’u marrë me ditët e para të javës, duhet të jeni shumë të kujdesshëm pasi mund të ketë disa vonesa ose keqkuptime rreth tyre. Ndërsa ditët e javës kalojnë, gjërat që ju kanë lodhur do të japin shembuj pozitivë.

BRICJAPI

Këtë javë do të gjesh veten duke tentuar të kuptoni fjalët por edhe qëllimet e të dashurve, miqve dhe bashkëpunëtorëve. Katrori i Mërkurit të kundërt në Gaforre me Marsin në Dash, nuk garanton që ju të jeni në gjendje të përktheni lëvizjet e të tjerëve, duke rezultuar në acarim, veçanërisht nëse mendoni se të tjerët nuk ju kuptojnë. Do të duhet të jeni të durueshëm deri në fund të javës pasi në 12/7 Merkuri kthehet në rrugë të drejtë. Atëherë do të jetë më e lehtë për ju të zgjidhni disa çështje që lidhen me marrëdhëniet personale dhe bashkëpunimet.

Dashuria: Një bisedë me partnerin tuaj mund t’ju ​​lërë të ndjeni se ai nuk ju kupton, por gjithashtu duhet të përpiqeni ta kuptoni, pasi këto ditë nuk do të jetë e lehtë të shpreheni. Nëse jeni i lirë, ka shumë mundësi që të keni një bisedë që do të krijojë një debat midis jush dhe dikujt që ju intereson. Mos lejoni që një bisedë të ndikojë në imazhin që keni dhe të përcaktoni evolucionin që mund të ndodhë midis jush.

Puna dhe Ekonomia: Këtë javë do të jetë e lehtë për ju “të hiqni dorezat” dhe t’i përgjigjeni sfidave që do të vijnë nga njerëzit në mjedisin tuaj profesional, gjëja e vështirë do të jetë të bëni një hap prapa për të shmangur tensionet. Katrori i Mërkurit të kundërt me Marsin nuk garanton qetësi dhe stabilitet, kështu që përpiquni sa më shumë që të jetë e mundur të mos hidhni benzinë zjarrit me fjalët ose lëvizjet tuaja. Ndërsa ditët kalojnë do të jetë më e lehtë për ju të gjeni përsëri fleksibilitetin tuaj të komunikimit i cili do t’ju ndihmojë të “fitoni” në diskutimet profesionale.

UJORI

Jjava e re parashikohet të jetë shumë më e mirë për zgjidhjen e çështjeve që lidhen me sektorin e punës, megjithëse këto mund t’ju lodhin dhe irritojnë. Përqendrohuni në qëllimin tuaj përfundimtar për t’i realizuar ato, jo në lodhjen që mund të keni, në mënyrë që të mos i lini në pritje. Katrori i Mërkurit të kundërt të vendosur në Gaforre me Marsin të vendosur në Dash, mund të sjellë polemika gjatë përmbushjes së detyrimeve të përditshme. Jini tepër të kujdesshëm nëse këto çështje pezull kanë të bëjnë me njerëzit e tjerë. Në datë 12/7, Merkuri kthehet në rrugë të drejtë në shenjën e Gaforres dhe java e ardhshme do të jetë më “e kalueshme” përsa i përket komunikimit.

Dashuria: Këtë javë duhet të keni kujdes nëse ju dhe partneri juaj bëni disa punë së bashku pasi ju ose ai duket se nuk po ndjek planin dhe orarin që keni caktuar. Mos e nënvlerësoni fuqinë e programit, pasi mund të shkaktojë tensione midis jush. Nëse jeni të lirë gjatë fundjavës, pritet të jetë më e qetë, kështu që shfrytëzoni rastin të dilni me miqtë tuaj, të bëni njohje të reja dhe të ndryshoni situatat.

Puna dhe Ekonomia: Java duket se ka disa punë dhe detyrime që do të mbajnë interesin por edhe zhgënjimin tuaj të palëkundur. Katrori i Mërkurit të kundërt me Marsin tregon se ka shumë mundësi të ketë konflikte për çështje pune. Do të ishte mirë të hedhim një hap prapa në mënyrë që të mos i lejoni ata të shkaktojnë probleme në marrëdhëniet profesionale. Me kalimin e ditëve, mosmarrëveshjet do të prishen dhe do të jetë më e lehtë për ju të shlyeni detyrimet tuaja profesionale.

PESHQIT

Për ju Peshq, këtë javë ju duhet t’i kushtoni vëmendje çështjeve që lidhen me financat tuaja, pasi duket se mund të krijohen të dhëna të reja në to. Katrori i Mërkurit të kundërt të vendosur në Gaforre me Marsin e vendosur në Dash nuk do të krijojë terren të përshtatshëm për diskutime dhe negociata ekonomike. Këtë javë keni zgjedhur të mbani një qëndrim pritjeje dhe të mos bëni hapje të reja financiare. Më datë 12/7, Mërkuri kthehet në rrugë të drejtë në shenjën e Gaforres, duke treguar sesi periudha e ardhshme do të ketë mundësi për jetën tuaj romantike.

Dashuria: Katrori i Mërkurit të kundërt me Marsin do të mbizotërojë gjatë javës dhe është dekurajues për të nxjerrë përfundime në lidhje me një temë që lidhet me partnerin tuaj. Këtë javë madje mund të mos jeni dakord me të në lidhje me një udhëtim, dhe duhet të përpiqeni të gjeni një pikë të artë, në mënyrë që as ju dhe as ai të mos mërzitet. Nëse jeni i lirë në fund të javës, mund t’ju afrohet një person që ka qenë në mjedisin tuaj kohët e fundit.

Puna dhe Ekonomia: C’do gjë në lidhje me punën do t’ju shqetësojë shumë këtë javë pasi qëllimi juaj është të rrisni të ardhurat. Kjo nuk do të jetë një detyrë e lehtë, kështu që mos u merrni me lëvizje që nuk i keni studiuar me kujdes. Në fund të javës duhet të tregoheni më të kujdesshëm pasi mund të bëni një investim për të cilin nuk e keni menduar mirë. Pas ditës së dielë, do të jetë më e lehtë për ju të nxirrni konkluzione në lidhje me sektorin financiar dhe të vendosni çështje financiare dhe profesionale.