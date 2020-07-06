Ngjarja tragjike në kopshtin zoologjik, punonjësja vritet nga një tiger siberian në Zvicër
Të merresh me kafshët e egra ndoshta është një punë që nuk të krijon stres, mirëpo jo gjithmonë është puna me sigurinë më të lartë.
Në kopshtin zoologjik të Zyrihut, Zvicër, ka ndodhur një ngjarje tragjike, teksa një punonjëse është vrarë ditën e djeshme nga një tigër siberian, përcjell Lajmi i Fundit.al.
Tigri i emërtuar me emrin “Irina” i ka marrë jetën një 55-vjeçareje duke e sulmuar dhe i gjithë sulmi ka ndodhur para syve të vizitorëve, të cilët kanë mbetur të shokuar.
Punonjësit e tjerë kanë lajmëruar urgjencën rreth orës 13:20 se në kopshtin e tyre kishte ndodhur një sulm në sektorin e tigrave, por ishte shumë vonë.
Në deklaratën e kopshtit zoologjik thuhet:
“Grupi shkoi menjëherë në vendngjarje. Ata ia dolën ta joshnin tigrin e quajtur Irina, të largohej nga kujdestarja, drejt vendqëndrimit të tij, por pa ia dalë në kohë,” citon Lajmiifundit.al.
Ky lloj tigri është në rrezik zhdukjeje dhe gjuetia ndaj tyre është ilegale.
