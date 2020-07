Kanye West shpall kandidaturën për President të SHBA-ve, fiton direkt mbështetjen e multimiliarderit të njohur

Reperi i mirënjohur botërisht, Kanye West, ka njoftuar se do të kandidojë për President në zgjedhjet e këtij viti në SHBA, një sfidë qartësisht kokë më kokë me Donald Trump.

Përmes një statusi në Twitter, Kanye West shkroi:

“Tani ne duhet të realizojmë premtimin e Amerikës duke i besuar Zotit. Duhet të unifikojmë vizionin tonë dhe të ndërtojmë të ardhmen tonë. Po kandidoj për President të SHBA-ve në zgjedhjet e 2020-ës”, citon Lajmiifundit.al.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020