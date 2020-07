Eksperti i ISHP: Rekomandim urgjent, këta persona duhet të evitojnë me çdo kusht transportin publik!

Eksperti i Shëndetit Pubik, Erion Dasho, bën një rekomandi urgjent me nisjen e transportit pubik pas katër muajsh të mbyllur, për shkak të koronavirusit,

Dasho shkruan në ‘Facebook’ se me hapjen e transportit publik personat mbi 65 vjeç dhe ata që janë të prekur nga sëmundje kronike të evitojnë me çdo kusht këtë shërbimm.

Mesazhi i ekspertit të ISHP:

REKOMANDIM URGJENT!!!

Me hapjen e transportit publik dhe fotot që qarkullojnë në rrjet ku udhëtarët qëndrojnë ngjitur dhe pa maska, i rekomandoj personave me moshë mbi 65 vjeç dhe/ose atyre të prekur nga sëmundje kronike të EVITOJNË ME ÇDO KUSHT TRANSPORTIN PUBLIK DERI SA TË KRIJOHET BINDJA SE KY SISTEM DO TË ZHVILLOHET I SIGURT!

Mbajtja e maskës nga ju vetë nuk mjafton dhe nuk ofron mbrojtje të mjaftueshme në se të gjithë pasagjerët në mjet nuk respektojnë distancimin fizik dhe mbajtjen e maskave.

MBRONI VETEN!!!