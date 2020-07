Vetëflijimi në Tiranë, vëllai i Zhaneta Josifit: Takimi i fundit me mbesën para 2 viteve, ç’më thoshin kur iu shkoja në shtëpi

Vëllai i Zhaneta Josifit, Selman Fejzo ka treguar detaje nga takimet e tij me motrën dhe mbesat e tij.

Fejzo pohoi se mbesën e tij të ndjerë, Anisa, nuk e kishte takuar që prej 2 vitesh, duke shtuar se nuk ishte të dijeni se çfarë sekti ndiqnin ato konkretisht.

“Anisa nuk dilte sa here shkonim ne shtëpi. Na thoshin “Anisa eshte ne shtepi, po lexon e po fle”. Nuk na shkonte kurre mendja qe do ndodhte kjo gje. Prej kohesh nuk po kontaktoja dot me motrën. U detyrova te shkoja ne Polici. Motra me vajzen iu pergjigjen thirrjeve te Policise. Motra dhe Blerta i thane Policise “Jemi ne shtepi”. Policia na tha se motra me vajzat ishin mire. Anisen ka rreth 2 vjet pa e takua. Ne shtepi nuk kemi ndjere kurre ere te rende. Nuk e kuptojme arsyen e ketij akti ekstrem”, tha ai.