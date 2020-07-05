LEXO PA REKLAMA!

Protestat në Britani/ Makina futet mes turmës dhe përplas protestuesit, ndërron jetë 24-vjeçarja

Lajmifundit / 5 Korrik 2020, 14:10
Bota
Protestat nën titullin “Black Lives Matter”, të cilat prej më shumë se një muaji po zhvillohen në Britaninë e Madhe kanë shënuar një viktimë.

Një grua 24-vjeçare, e identifikuar si Summer Taylor, ka ndërruar jetë në spital pasi u godit nga një makinë në Seattle, teksa po protestonte.

Summer ka pas punuar veterinere në një klinike private në Seattle dhe u përshkrua nga miqtë e të afërmit, si një person që e dëshironte shumë lirinë dhe luftonte me forcë për të.

Veç 24-vjeçares dhe një burrë u përplas nga makina e si pasojë gjendet në gjendje të rëndë shëndetësore në spital.

Ndërsa shoferi i makinës, raportohet se është arrestuar nga policia dhe pritet që të dalë para trupit gjykues.

