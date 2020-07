Me protokoll sigurie, Shoqata e Transportit njofton nisjen e shërbimit për qytetarët: Kushtet tona ndaj Veliajt

Pas njoftimit të bërë nga Bashkia e Tiranës, Shoqata e Transportit ka konfirmuar se ditën e hënë do të rinisë puna për t’ju shërbyer qytetarëve ditën e hënë datë 06.07.2020 .

Sipas saj, transportit do të nisë mbi protokollin e parashikuar nga Bashkia ndërsa do të vazhdojnë me kërkesat e tyre ekonomike.

“Pas zgjidhjes së pjesëshme të kërkesave tona, tashmë të bëra publike, në marrëveshje me Kryetarin e Bashkisë, z.Veliaj, Ju bëjmë me dije vendimin e të gjithë operatorëve të transportit publik në qytetin e Tiranës për rifillimin e shërbimit të transportit qytetës në Tiranë në kushte të reja në përputhje me stuatën epidemike. Bashkia Tiranë, sipas kërkesës tone, ka rishikuar dhe ka bërë ndryshimin e protokollit të sigurisë, ku ndër të tjera, sipas legjislacionit në fuqi, ka lehtësuar përgjegjësinë ligjore të operatorëve duke bërë të mundur operimin në linjë.

Bazuar nga sa më lart, ne, operatorët e transportit publik në Tiranë, kemi marrë vendimin për të rifilluar shërbimin në linja me kapacitete të përshtatura me kushtet e reja, në respekt të kërkesës së Kryetarit të Bashkisë dhe të qytetarëve të Tiranës, me qëllim mundësimin e ofrimit të këtij shërbimi në qytet. Ndërkohë me Bashkinë Tiranë do të vijojnë diskutimi i kushteve për hartimin e një kontrate shtesë me kushte dhe afate të përcatuara për zbatim nga secila prej palëve (bashkia dhe operatorët). Moszabtimi i kushteve të kontratës shtesë do të përbëjë shkak në ditët në vijim për rindërprejen e këtij shërbimi.

Mbetemi shpresë plot se do të plotësohen edhe kërkesat tona ekonomike, të dakortësuara në marrëveshjen me bashkinë, pasi në rast të kundërt, situata e krijuar do të na çojë drejt falimentit të sigurt. I bëjmë thirrje të gjithë përdoruesve të transportit publik, të respektojnë protokollin e sigurisë antiCovid-19, për shëndetin e tyre dhe të stafit tonë. Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetës (SHKTQ)”, njofton Shoqata e Transportit Qytetës.

Mësohet se Bashkia e Tiranës ka dakordësuar ditën e sotme protokollin e sigurisë që do të ndiqet nga qytetarët dhe shoqata e transportit publik.

Tre nga komponentët bazë të këtij protokolli sigurie kanë të bëjnë me mbajtjen e detyrueshme të maskave brenda në mjet, distancën fizike mes pasagjerëve, si dhe mbajtjen e maskës në stacionin e pritjes së urbaneve.

Gjithashtu në protokoll thuhet se mjetet e transportit publik duhet të dezinfektohen në mënyrë periodike por duke e lënë të paqartë kohën specifike sesa shpesh do të duhet të dezinfektohen mjetet nga ana e kompanisë. Pajisja e autobusëve me dezifektant si dhe ajrimi i shpeshtë i tyre janë dy pika të tjera të rëndësishme të protokollit të sigurisë