“Koha e Edi Ramës ka mbaruar”, PD: Në grahmat e fundit, kryeministri premton rrugë 3D

Rrugët 3D te Edi Ramës, drejtori i fushatës së PD, #AlfredRushaj: Nuk do të realizohet asnjë projekt i qeverisë në ikje, që vjedh shqiptarët. Ne grahmat e fundit të qeverisë në largim, Edi Ramës s’i ka mbetur gjë tjetër veç të premtojë rrugë 3D. Në ditët e fundit të qeverisjes së dështimit i vetmi sukses i tij mbeten videot me regji qëndrore dhe propaganda e dalë boje. Asnjë rrugë e premtuar me koncension dhe çmim stratosferik, asnjë projekt në 3D që vjedh xhepat e shqiptarëve dhe asnjë hajduteri e re e projektuar nuk do të realizohet. Koha e Edi Ramës ka mbaruar!https://twitter.com/alfredrushaj/status/1279391722791976961?s=21

