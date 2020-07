Ish deputeti Endri Hasa: Qeveria manipuloi të dhënat për ndihmat, Edi Rama kryeministër i dështuar

Propaganda vazhdon të çirret por nuk e mbulon dot të vërtetën në sytë e shqipëarëve.Qeveria i manipuloi të dhënat e ndihmave duke shumëfishuar me deklarata dhe foto propagande çfarë u shpërnda dhe duke përvetësuar si ndihmë shtetërore atë që u shpërnda nga biznesi dhe shoqatat.Nderkohë bashkë me gënjeshtrat as babëzia nuk u ndal!Rezervat u furnizuan me tender sekret dhe pa garë duke përjashtuar 35099 sipërmarrje nga kompania maqedonase EuroVia që si kompani kompjuterash skishte asnje lidhje me këto sherbime por kënaqte babëzinë e 🤡 kllounit dhe hajdutëve të tij.Edi Rama është #kryeministerideshtuar!Largimi i tij është alternativa e vetme për të sjellë #ditemetemira ✌️

Gepostet von Endri Hasa am Samstag, 4. Juli 2020