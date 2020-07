Korriku do të jetë kritik, astrologët paralajmërojnë dy shenjat më të pafata të horoskopit

Parashikimi i yjeve është gjithmonë interesant, por jo gjithmonë me lajme të mira…

Për muajin korrik, sipas astrologëve dy shenjat më me pa fat do të jenë Peshorja dhe Virgjëresha.

Por çfarë parashikohet për to?!

PESHORJA

Vendin e parë si shenja më pa fat për muajin korrik e mban Peshorja. Ky muaj do të jetë i vështirë për Peshoret për shkak të pozitës së pafavorshme të shumë planeteve. Do të ketë ndikime negative, sidomos në vendin e punës dhe Peshoret, si shumë të lidhura me profesionin, do t’i përjetojnë shumë. Saturni në Bricjap do të ngadalësojë çdo gjë. Nga ana tjetër, Jupiteri dhe Mërkuri e bëjnë të vështirë gjetjen e kontakteve dhe mundësive të reja për ndryshime.

VIRGJËRESHA

Për të gjithë të lindurit e Virgjëreshës, muaji korrik i këtij viti do të jetë kritik, veçanërisht për sa u përket ndjenjave. Venusi është i pafavorshëm, për këtë arsye tensionet në çift, të përjetuara tashmë nga Virgjëresha sidomos në muajt e fundit, do të theksohen edhe më shumë.

Por merreni si një gjë pozitive, si diçka që vë në provë lidhjen me partnerin. Mbase kjo periudhë do t’ju ndihmojë të reflektoni për marrëdhënien tuaj, shkruan revista Class.