Daja i Alketa Vejsiut endet rrugëve, Ilir Vrenozi nxjerr foton: Ndihmo dajën tënd që është pa ngrënë e pa pirë

Personazhi korçar, Ilir Vrenozi, ka bërë një postim mjaft prekës ku atakohet prezantuesja Alketa Vejsiu.

Në Facebook, Vrenozi ka publikuar foton e dajës së Alketa Vejsiut, i cili shihet rrugëve dhe sipas korçarit është i braktisur dhe në gjendje të rëndë.

Vrenozi i ka kërkuar publikisht Alketës që ta ndihmojë dajën e saj, teksa i kujton se ai dikur mburrej me të.

Postimi i plotë i Ilir Vrenozit

“ALKETA VEJSIU SI MBESA E KETIJ NJERIU NE FOTO TE LUTEM NDIHMOJE

Alketa Vejsiu, e bera kete foto per te te kujtuar qe ke nje njeri te gjakut tend ne Korçe qe po vuan…te lutem me dore ne zemer Une e kam patur dhe e kam mik prej vitesh, zoterine ne foto, dakort qe ai deshtoi ne jete, edhe eshte fillikat tani dhe i braktisur, foton e bera nga larg per te mos me pare ai, edhe per te mos u dukur kush eshte , por ti e di shume mire ke burre ne moshe te thyer krejt te braktisur , ke ne Korce… Te lutem Alketa kujtohu dhe kujdesu per te, , te lutem perpara se te ndihmosh femijet e botes ti besh me shtepi neper spektakle e mire bèn, por ndihmo gjakun tend te lutem ndihmoje, po vuan jashte mase, mua me vjen keq po shume keq , pavaresisht se atij ja beri koka, e braktisen te gjithe para 20 vitesh, por tani duhet ndihmuar te lutem po flinte ne shkallet e lulishtes, ska as per te ngrene as per te pire, te lutem ndihmoje, te lutem… per ate Zot nuk me tha asnje njeri te te them , po une e dija , sepse ai mbureshe per ty kur te shikonim ne TVArberia , kjo eshte MBESA IME me thoshte gjithmone, per Zotin…ndiheshe krenare per ty, te lutem ndihmoje te lutem eshte shume shume keq, te lutem per ate Zot , kujtohu per te, se do ta shperbleje Zoti , te lutem!”

