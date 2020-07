Aktakuzat ndaj Thaçit, Rama kritika ndërkombëtarëve: Fletërrufe, me demek flet për drejtësi!

Kryeministri Edi Rama në një konferencë të përbashkët me homologun e tij kosovar, Avdulla Hoti nuk i kurseu kritikat e tij në lidhje me aktakuzat e ngritura ndaj presidentit Hashim Thaçi dhe ish-kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli.

Gjatë fjalës së tij para mediave, Rama i cilësoi këtë aktakuzë nga Gjykata Speciale, një fletërrufe, ndërsa ironizoi edhe qëndrimet e ndërkombëtarëve për këtë çështje. Sipas tij me këtë aktakuzë nuk ka asnjë hap pozitiv, pasi Gjykata Speciale në këtë rast kthehet në një organ të paragjykuar, për faktin se ka formuluar një aktakuzë.

“Dëshiroj që të rinënvizoj edhe njëherë me këtë rast, atë që u përpoqa të përcjell qoftë në kuvendin e Shqipërisë qoftë gjatë vizitës sime në Prishtinë, lidhur me situatën e krijuar nga shpallja publike e një fletë rrufeje në adresë të presidentit të Kosovës. Ajo fletërrufe duhet të përbëjë nxitje për aktorët dhe faktorët politikë shqipfolës, qofshin këta në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, kudo. Për të qenë të njëzëshëm në raport me domosdoshmërinë që drejtësia të jetë e drejtë dhe që një proces gjyqësor i mundshëm si një rezultat i gjykatës Speciale për të zbardhur akuzat për krimet në luftë, të mos deformohet duke i transformuar në një proces padrejtësie ndaj Kosovës.

Padrejtësia ndaj luftës çlirimtare dhe të shtetit sovran të Kosovës. Janë të pritshme për fat të keq keqinterpretimet, qoftë mes nesh, në mjedisin angishtfolës të këtij qëndrimi. Ka të bëjë me diskreditimin publik të këtij procesi përmes një shpalljeje mediatike të panjohur në praktikën e mirë të drejtësisë, të një fajësie të supozuar të kreut të shtetit të Kosovës dhe ish-kryetarit të Kuvendit. Në këtë pikë nuk ka mundësi që të bëhet asnjë kompromis në heshtje. Unë i kam parë dhe i kam ndjekur jo pa shqetësim deklaratat ndërkombëtare, inkurajuese, me demek për drejtësinë dhe deklaratat ku konsiderohet me demek një hap pozitiv. Aty hap pozitiv nuk ka, pasi e kthen organin e akuzës në organ të paragjykuar, për faktin se ka formuluar një aktakuzë.”, tha Rama.