Sërish me Ijen në krahë, Bes Kallaku sjell projektin e radhës

Bes Kallaku i ka surprizuar të gjithë me postimin e fundit ku ka treguar se shumë shpejt do të vijë me një projekt muzikor, pjesë e të cilit do të jetë dhe gjyshja e tij, Ija.

Aktori i humorit ka publikuar foton duke zbuluar dhe titullin ‘Ktg’, i cili do të publikohet ditën e sotme në orën 18:00. Megjithatë ajo çfarë ka tërhequr vëmendjen e fansave ka qenë prezenca e gjyshe Ijes në videoklip.

Ndonëse gjyshja e Besit ka dalë edhe më parë në videoklip, prezenca e saj sjell gjithmonë komente shumë pozitive nga fansat e Kallakut.