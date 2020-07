Zbardhen detajet, ambasadorja Yuri Kim bën bashkë Ramën, Bashën, Metën dhe Veliajn

Tre ditë para datës 4 korrik, që është edhe dita e pavarësisë së Amerikës, janë mësuar disa detaje nga festa e përvitshme që ambasada e SHBA-së organizon në Tiranë, këtë herë nën drejtimin e Yuri Kim.

Ndryshe nga herët e tjera, për shkak të pandemisë së koronavirusit, këtë herë të ftuar do të jenë shumë pak persona. Mësohet se festa do të organizohet një darkë e vogël me krerët e institucioneve në vend, në rezidencën e Amerikës.

Darka do të jetë në ambient të hapur, pra në oborrin e ambasadës, dhe do të bëjë bashkë Edi Ramën, Lulzim Bashën, Ilir Metën dhe Erion Veliajn, së bashku me bashkëshortet e tyre. Vitet e mëparshme kanë qenë të ftuar edhe shumë personazhë të fushave të tjera të jetës, si aktivistë e gazetarë.