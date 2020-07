Vranë kambistin dhe Agur Vrenozin në Fier, prokuroria kërkon burg përjetë për 3 personat

Tre personat që në 2 mars 2018 në lagjen “Apollonia” në Fier, ekzekutuan më armë zjarri pronarin e një pike “Exhange” Gëzim Hoxha si dhe më pas vranë Agur Vrenozin, rrezikojnë të dënohen me burgim të përjetshëm. Pak ditë më parë të pandehurit Lulëzim Demiraj, Zini Fyraj dhe Dashamir Gergali, u përballën në gjykatë me pretencën e prokurorisë së Fierit,ku nga përfaqësuesi i akuzës u kërkua dënimi i tre personave me burgim të përjetshëm. Kjo masë dënimi kapitale është kërkuar për 3 personat e mësipërm, pasi gjatë procesit të gjykimit është provuar se ata në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë grabitur një pikë valutore në Fier.

Mirëpo në grabitje e sipër tre të pandehurit qëlluan për vdekje dhe Agur Vrenozin, personin që i erdhi në ndihmë Gëzim Hoxhës, duke arritur të përleshet me njërin nga autorët e këtij krimi të rëndë. Për shkak të cilësive qytetare që Vrenozi tregoi duke u përballur dhe përleshur me atentatorët, Presidenti i Republikës, Ilir Meta, në vitin 2018 i akordoi medaljen “Dekoratën e Artë të Shqiponjës”.

Ndërsa këshilli bashkiak I Fierit gjatë një vendimit të vitit 2018 shpalli Agur Vrenozin, “Qytetar Nderi” të qytetit të Fierit. Pritet që në ditët në vijim në gjykatën e Fierit të zhvillohet seanca e radhës, ku do jepen pretendimet e mbrojtjes dhe më pas vendimi i gjykatës.