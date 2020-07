Temperaturat në Polin Jugor janë ngrohur 3 herë më shumë se kudo tjetër në Tokë

Poli i Jugut ka ngrohur planetin më tre herë më shumë se sa mesatarja e ngrohjes globale gjatë 3 dekadave të fundit, ka buluar një studim i ri.

Shkencëtarët prej vitesh kanë qenë në dije se rajonet e jashtme të Antarktidës po ngrohen. Sidoqoftë, më parë ata kanë menduar se Poli i Jugut ishte i izoluar nga ngrohja globale për shkak të vendosjes së tij..

Studimi, i botuar nga studiuesit në Universitetin Victoria të Uellingtonit, Zelanda e Re, të hënën, 29 qershor, e ka kundërshtuar këtë teori.

Rezultatet nga studimi sugjerojën se ngrohja e Polit të Jugut do të ketë pasoja të mëdha në rritjen e niveleve globale të deteve, teksa shtresat e akullit në Antarktidë po shkrihen me shpejtësi të madhe.

Botuar në revistën “Nature Climate Change”, studimi jep një pasqyrë të plotë të rajonit më të largët në Tokë.

Kyle Clem, autori kryesor i studimit tha se kjo vërteton që ngrohja globale është globale dhe jo e fokusuar në vende të caktuara.

Clem dhe ekipi i tij analizuan të dhënat e stacionit të motit në Polin e Jugut midis viteve 1989 dhe 2018, si dhe modele klimatike për të ekzaminuar ngrohjen në brendësi të Antarktikut.

Rezultatet treguan se gjatë kësaj periudhe, Poli i Jugut ishte ngrohur me rreth 1.8 ° C me një normë prej +0.6 ° C për dekadë. Me fjalë të thjeshta, ky pol ishte ngrohur tre herë më shpejt se sa mesatarja globale.

Burimi: UNILAD | Përktheu dhe përshtati Lajmi i Fundit.al