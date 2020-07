Parashikimi i Horoskopit për ditën e parë të muajit korrik

Lajmi i Fundit.al u njeh me parashikimin e Horoskopit për ditën e sotme, 1 korrik 2020.

Dashi

Nëse jeni beqar, përfitoni nga situata dhe dilni, pasi mund të keni takime të reja. Në punë, mos hiqni dorë nga ndryshimet.

Demi

Ndikimi i kundërt i Hënës mund të krijojë disa probleme në mëngjes, me partnerin. Në punë do të ketë zhvillime pozitive.

Binjakët

Dita e pare e muajit duhet t’i sqaroni partnerit disa keqkuptime. Tregohuni te drejtë dhe të qartë.

Gaforrja

Ata që janë beqar duhet të veprojnë, pasi mundësitë nuk do të mungojnë. Do të zgjidhni një problem në punë.

Luani

Kjo është një periudhë e favorshme për dashurinë, ku do të keni mundësi që të bëni projekte me partnerin.

Virgjëresha

Sot duhet të zgjidhni disa çështje të mbartura. Ndërsa në punë do të ketë rifitim terreni, për gjërat që doni.

Peshorja

Dashuria është mjaft e favorizuar nga Venusi në çdo drejtim, me projekte të reja. Në finance duhet të menaxhoni shpenzimet.

Akrepi

Në dashuri gjërat do të ecin mirë dhe do të përmirësohen më tej. Duhet të shoqëroheni me njerëz të rinj.

Shigjetari

Në dashuri ka disa probleme të shkaktuara nga jashtë, por që nuk janë në interesin tuaj. Duhet të programoni diçka të re.

Bricjapi

Në dashuri duhet të toleroni disa gjëra me partnerin. Në punë, duhet më shumë organizim, për të realizuar ato që doni.

Ujori

Dashuria do të jetë e favorizuar nga ndikimi i Venusit, ku do të rigjeni dëshirën për të bërë gjëra të reja. Duhet menaxhoni mirë paratë.

Peshqit

Në dashuri do keni komunikim të mirë me partnerin. Në punë mund të keni disa dyshime, që do t’i sqaroni.