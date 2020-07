KE harton kuadrin negociues për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, i ndarë në tre pjesë, ja çfarë parashikon

Sot, Komisioni Evropian i paraqiti Këshillit draftin e kornizave të negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, duke përcaktuar udhëzimet dhe parimet për bisedimet e tyre të pranimit në BE. Komisioni ishte i ftuar t’i paraqiste këto propozime në Mars 2020 nga Këshilli për Çështje të Përgjithshme kur mori vendimin për hapjen e negociatave me të dy vendet.

Komisioneri për fqinjësi dhe zgjerim Olivér Várhelyi komentoi: “Sot shënon një hap tjetër të rëndësishëm në shtigjet e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian. Duke ofruar angazhimin tonë, ne përshkruajmë korniza konkrete për zhvillimin e negociatave të pranimit. Propozimet tona bazohen në metodologjinë e rishikuar të zgjerimit që kemi paraqitur në shkurt për ta bërë procesin e pranimit më të besueshëm, me një drejtues më të fortë politik, më dinamik dhe të parashikueshëm. Mezi pres diskutimet me shtetet anëtare dhe mbajtjen sa më shpejt të konferencave të para ndërqeveritare me të dy vendet. E ardhmja e tyre qëndron qartë në Bashkimin Evropian dhe unë jam i bindur se ata do të vazhdojnë të zbatojnë reformat në rrugën e tyre të BE, siç kanë bërë deri më tani”.

Një kornizë për negociatat e pranimit

Kornizat negociuese vendosin udhëzimet dhe parimet për negociatat e pranimit me secilin vend kandidat. Draft-kornizat janë ndarë në tre pjesë: 1) parime që rregullojnë negociatat e pranimit, 2) përmbajtja e negociatave dhe 3) procedura e negociatave. Objektivi i negociatave është që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të adoptojnë në tërësi EU acquis (legjislacioni, aktet ligjore dhe vendimet gjyqësore që përbëjnë ligjin e Bashkimit Evropian) dhe të sigurojnë zbatimin e plotë dhe zbatimin e saj pas pranimit.

Drafti i kuadrit negociues bazohet në përvojën e zgjerimeve të kaluara dhe negociatat e vazhdueshme të pranimit. Ato integrojnë metodologjinë e rishikuar të zgjerimit, marrin në konsideratë legjislacionin evropian në zhvillim dhe pasqyrojnë siç duhet meritat e veta të vendeve dhe situatat specifike.

Besueshmëria është forcuar përmes një përqendrimi edhe më të fortë në reformat themelore, duke filluar me sundimin e ligjit, funksionimin e institucioneve demokratike dhe administratën publike, si dhe ekonominë e të dy vendeve. Propozimet parashikojnë gjithashtu një udhëheqje më të fortë politike të procesit, dhe më shumë dinamizëm duke organizuar kapitujt negociues në grupimet tematike. Parashikueshmëria e procesit të anëtarësimit mund të përmirësohet nga më shumë qartësi mbi pasojat pozitive që mund të sjellin progresi në reforma, si dhe në pasojat e mundshme negative në rast të mungesës së përparimit, ngecjes së zgjatur ose prapambetjes në zbatimin e reformës dhe përmbushjes së kërkesave të procesi i pranimit.

Hapat e ardhshëm

Ndërsa u angazhua në mars kur u mor vendimi i Këshillit, Komisioni Evropian po paraqet projekt-kornizat e negociatave për shtetet anëtare të BE-së, të cilët gjithashtu marrin një azhurnim të përparimit nga të dy vendet që nga atëherë. Pasi Shtetet Anëtare të kenë miratuar kornizat e bisedimeve, Kryesia e radhës e Këshillit të Bashkimit Evropian do të paraqesë Pozicionin e Përgjithshëm të BE-së të dakordësuar në konferencën e parë ndërqeveritare me secilin vend, duke shënuar fillimin zyrtar të negociatave të pranimit. Kornizat e bisedimeve do të bëhen publike në këtë fazë.