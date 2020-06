Media në Beograd/ Trump anon nga Serbia, cili është interesi i tij

Fjalët se pas marrëveshjes aspak të favorshme për Kosovën fshiheshin interesat presidenciale të Trump, për të marrë votat e lobit serb në SHBA qarkullonin prej kohësh, por tani ato kanë marrë konfirmim edhe nga udhëheqësit më të lartë në Beograd.

Sipas një shkrimi të botuar së fundi në gazetën “Novosti”, presidenti Aleksandar Vuçiq është i bindur se për Serbinë do të ishte më e mirë fitorja e Trumpit, ndërsa për shefin e diplomacisë, Ivica Daçiqin (foto me Trump), kjo wshtë një gjë që nuk duhet vënë në diskutim.

“Administrata e presidentit Trump ka bërë hapa me rëndësi në lidhje me çështjen e Kosovës, meqë ka konsideruar interesat tona dhe ka marrë parasysh interesat tona dhe ka pranuar argumentet tona, gjë që administratat e përparshme nuk kanë pranuar ta bënin” ka thënë shefi i diplomacisë serbe.

Pikërisht për këtë Daçiq i ka bërë thirrje lobit serb në ShBA të votojnë për manajtin milioner të ndërtimit. “Nuk mendoj se do të ishte keq që vendi nga i cili rrjedhin t’iu sugjerojë se për kë mund të votonin, meqë në këtë mënyrë do t’iu transmetonim se çfarë përvojash kemi me administratën për të cilën bëhet fjalë”, ka thënë ai për Novosti.

Kjo ide se diaspora në SHBA duhet të votojë për presidentin aktual pasi një fitore e re e Trump do të ishte fat për Serbinë, e mbështesin edhe analistë me peshë në Beograd. “I deleguari special presidencial për dialogun mes Beogradit dhee Prishtinës, Richard Grenell (Poshte me Vuçiq), ka bërë disa veprime të cilat nuk i kishim pritur nga asnjëri nga presidentët e mëparshëm të SHBA. Përveç kësaj duke treguar gatishmëri të dëgjojë qëndrimet e zyrtarëve të Beogradit, administrata e Trumpit iu shmang qasjes binare problemit të Kosovës, sipas të cilës njëra palë duhet të humbë çdo gjë, në mënyrë që pala tjetër t’i fitojë të gjitha” i ka thënë Novosti-t analisti i Qendrës për Stabilitet Shoqëror, Nemanja Staroviq.

Pra në Serbi tashmë e pranojnë hapur se administrate Trump është më e favorshme për ta, prandaj ata po bëjnë plane që të apelojnë diasporën në SHBA të votojë për një mandat të ri të presidentit aktual. Kuptohet qartë se çfarë duhet të kuptojnë shqipëtarët prej kësaj.