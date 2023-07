Elita Rudi shtatzënë për herë të dytë? Fotot e datëlindjes që ngritën dyshimet

Elita Rudi dje festoi datëlindjen dhe gjithë vëmendjen e tërhoqi urimi i së ëmës së Gjikos. Jo vetëm kaq, pasi kjo e fundit ishte siguruar edhe për një festë surprizë enkas për Elitën.

Veshur me një jumsuit ngjitur pas trupit, Elita ka pozuar krahë Gjikos dhe Zërit, por sytë na mbetën diku tjetër. Në fotot e publikuara, moderatorja shihet me barkun pak të rrumbullakosur. Mos vallë së shpejti Zëri do të bëhet me një motër ose vëlla?

Nga ana tjetër, familja Gjikolli shijuan disa ditë në bregdetin shqiptar, ku Elita u komentua jo pak lidhur me pozat seksi me detin në sfond. Ndoshta, është thjeshtë efekti i veshjes ngjitur pas trupit që të shtyn të mendosh se moderatorja është në pritje të ëmbël. Nga ana tjetër, një lajm i tillë do të ishte si një dhuratë speciale për Elitën këtë 27-vjetor.