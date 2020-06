Diell e temperatura të larta, ja si do të jetë moti për ditën e sotme

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga afrimi gradual i të nxehtit nga Afrika e cila do të kushtëzojë temperatura të larta në territorin e Shqipërisë gjatë fundjavës.

Fillimi i javës dt 29 Qershor 2020 vendi ynë do të jetë me diell në zonën bregadetare dhe alternime vranësirash në relievet malore të pasuara rreshje shiu dhe stuhi lokale. Era do të jetë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi maksimale deri në 8 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 3 me lartësi vale 0,3-0,5 metër në det të hapur.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 14/31°C

Zonat e ulëta 16/34°C

Zonat bregdetare 19/32°C