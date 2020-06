Aktakuzat/ Kryeministri Rama viziton sot Kosovën, ja me kë do të takohet

Kryeministri Edi Rama do të jetë sot në Kosovë për një sërë takimesh pas aktakuzave të Tribunalit të Hagës ndaj Thacit e Veselit.

Mediat kosovare raportojnë se Rama do të takohet me Presidentin Thaci dhe me kreun e PDK, Kadri Veselin. Po ashtu do të ketë takime edhe me Vjosa Osmanin apo dhe me liderët e partive të tjera.

Prej publikimit të aktakuzave, Rama i doli menjëherë në krah Thacit e Veselit duke i cilësuar si heronjë të Kosovës, kurse Serbinë si xhelatin e luftës së vitit 1999.