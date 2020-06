Zbardhet dokumenti/ BE hap kufijtë më 1 korrik për 14 vende, Shqipëria mbetet “e mbyllur”

Tashmë është zyrtare, Shqipëria do të vijojë të jetë e mbyllur për Europën.

Është gazeta franceze “Le Monde” ajo që ka zbardhur propozimin në Bruksel përmes të cilit është rënë dakord rreth vendeve me të cilat do të hapen kufijtë me 1 korrik.

Bashkimi Europian do të hapë kufinjtë me 14 shtete të botës, të cilat kanë një shkallë infektimi shumë të ulët me Covid-19.

Lista e këtyre vendeve është:

Australia, Kanada, Koreja e Jugut, Japonia, Zelanda e Re, Ruanda, Tajlanda, Uruguaji, tre shtetet e Magres (Algjeria, Maroku, Tunizia) ), dy shtete të Ballkanit (Mali i Zi, Serbia) dhe Gjeorgjia.

Pra, nga Ballkani janë vetëm dy shtete dhe Shqipëria nuk është asnjëra prej tyre.

Bashkë me Shqipërinë, BE-ja i ka mbyllur kufijtë edhe SHBA-së, Rusisë, Turqisë dhe Arabisë Saudite.

Por, për SHBA-në, Rusinë, Turqinë dhe Arabinë Saudite do të ketë një rivlerësim, ndërsa për Shqipërinë jo.