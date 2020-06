E fundit, tri viktima nga COVID në 24 orë, humb jetën 70-vjecari tek Infektivi

Nje tjeter pacient ka humbur jeten nga koronavirusi ne spitalin Infektiv ne Tirane.

Lajmi u be me dije nga ministria e Shendetesise, e cila me heret ne buletinin ditor ka lajmeruar edhe per dy te vdekur te tjere nga COVID 19 pergjate 24 oreve te fundit.

Deklarata e Ministrise:

COVID19, Ministria e Shëndetësisë: Humb jetën 70 vjeçari nga COVID19

MShMS thirrje qytetarëve të respektojnë rregullat

Një humbje jete ka ndodhur në spitalin infektiv, si pasojë e COVID19.

Një pacient 70 -vjeçar nga Shkodra, i cili po trajtohej në terapi intensive nuk e ka fituar dot betejën me COVID19, megjithë asistencën e madhe mjekësore. 70-vjeçari i konfirmuar me COVID19, vuante nga diabeti dhe ishte i shtruar prej disa ditësh në gjendje të rëndë.

Ministria e Shëndetësisë i shpreh ngushëllime familjes së të ndjerit dhe i kujton edhe një herë qytetarëve të tregojnë kujdes me respektimin e rregullave, distancimin fizik, përdorimin e maskës, higjienën vetjake, pēr të kufizuar përhapjen e COVID19.

Nga fillimi i epidemisë, 56 qytetarë të konfirmuar me COVID19 e kanë humbur betejën me sëmundjen.