Del fotoja e killerit që ishte kthyer në tmerrin e Mamurrasit dhe Laçit

Orët e mesnatës që lamë pas u arrestuar 33-vjeçari nga laçi Ilir Xhepja si bashkëpunëtor në vrasjen e dyfishtë që ndodhi me 30 maj në Kurbin.

Xhepja u arrestua në Astir, teksa policia e ndoqi me makinë nëpër lagje duke bërë të mundur kapjen e tij.

Por kush është Ilir Xhepja?

33-vjeçari Xhepja, nga Laçi, i konsideruar nga policia si person me rrezikshmëri të lartë për shoqërinë, kishte vetëm 3 muaj që kishte lënë burgun si i dënuar për grabitje.

Po në maj, Ilir Xhepja, u përfshi në dy atentate, një të mbetur në tentativë ndaj një biznesmeni dhe tjetri është vrasja e biznesmenëve Bujar Lika dhe Paulin Gjergji në Laç.

Gjatë operacionit policor, Xhepaj u kap në Astir, Tiranë, gjatë mesnatës teksa ai u pikas nga Forcat Operacionale në mjetin e tij dhe më pas iu dorëzua Policisë së Kurbinit.

33-vjeçari është i arrestuari i dytë, pas Eduart Lamajt, nga grupi prej 4 personash që kryen vrasjen e dyfishtë në Laç.

Informacion shtesë

Xhepaj u arrestua në makinën e tij teksa po tentonte të largohej jashtë Tiranës për t’u fshehur në një tjetër qytet. Ilir Xhepaj dyshohet se organizoi atentatin duke përdorur si vrasës me pagesë Eduart Lamajn, raporton Shqiptarja.com. Deri tani të arrestuar janë Eduart Lamaj, Kreshnik Tusha dhe Ilir Xhepaj në operacionin e koduar “Ndjekja”. Ndërkohë në kërkim për vrasjet e Bujar Likës dhe Paulin Gjergjit vijojnë që të jenë Elson Aliaj dhe Klaudio Perkola.

lir Xhepaj (Lika) dyshohet se ka qenë pjesë e skuadrës, prej 4 personash të veshur si policë, që ekzekutuan me 20 plumba, Bujar Hasanin (Lika) dhe Paulin Gjergjin (Markaj). Nuk dihet ende nëse Ilir Xhepaj dhe viktima Bujar Hasani, kanë pasur një lidhje miqësie me njëri-tjetrin, kjo pasi të dy personat, para se të ndryshonin mbiemrin, mbanin të njëjtin (Lika).

Sipas burimeve të policisë së Tiranës Ilir Xhepaj ka qenë njeriu që ka mbajtur të neutralizuar me armë dy djemtë e Paulin Gjergjit, 27 vjeçarin Nikolin dhe 21-vjeçarin Anton, në mënyrë që ata të mos lëviznin nga makina e tyre “Range-Rover”. Ndërkohë sipas policisë, është sërish Ilir Xhepaj ai që së bashku me një shok tjetër Elson (Oltion), Alija (Vlashi), kanë hyrë brenda në lokalin “A&A” duke ndihmuar të plagosurin Eduard Lamaj, pasi ky i fundit, gjatë shkëmbimit të zjarrit me Bujar Hasanin, mbeti i dëmtuar me një plumb, në gjurin e këmbës së majtë.

Për policinë dhe prokurorinë e Laçit Ilir Xhepaj konsiderohet si person i rrezikshëm në Mamurras dhe Kurbin. Ai është nga fshati Gjorm, i Mamurasit dhe autorët, por edhe Bujar Hasani njiheshin me njëri-tjetrin, pasi rezultojnë nga e njëjta zonë. Xhepaj kishte vetëm tre muaj që ishte liruar nga burgu dhe bënte një jetë mes Tiranës, Laçit dhe Lezhës. I dënuar më herët për grabitje me armë në vitin 2012 në Kurbin, e po ashtu për një plagosje në Fushë-Krujë, Xhepaj, konsiderohet si një emër i rrezikshëm në këtë zonë.

Gjatë kohës së qëndrimit në liri Xhepaj, rezulton se në 15 maj 2020, ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të 33-vjeçarit Zef Marku, por pa mundur ta ekzekutojë atë. Pas disa ditësh hetime, prokuroria e Laçit ka vendosur të shpallë në kërkim Ilir Xhepajt për akuzën e “Vrasjes me paramendim”, mbetur në tentativë ndaj Zef Markut. Por edhe pse ishte në kërkim Xhepaj ka lëvizur lirshëm në zonën e Kurbinit, duke u implikuar në një ngjarje akoma dhe më të rëndë, atë të vrasjes së biznesmenit të kazinove, Paulin Gjergjit dhe Bujar Hasanit. Pas arrestimit të tij në kërkim janë dhe Elson (Oltion), Alija (Vlashi) si dhe Klaudio Perkola, djali i një efektivi policie në Laç, Gjovalin Perkola.