Iu shtua hartës së të infektuarve, kryebashkiakja e Delvinës bën thirrjen e fortë

Kryebashkiakja e Delvinës, Majlinda Qilimi, reagon pasi ky qytet iu shtua hartës së atyre me të prekur nga koronavirusi pak ditë më parë, duke thënë se nuk ka shënuar asnjë rast të ri në 24 orët e fundit.

Në një postim në rrjetet sociale, kryebashkiakja i bën thirrje qytetarëve të bëjnë kujdes pasi virusi ekziston.

Mesazhi i plotë:

Mirëmëngjes☀️!

Lajm i mire!!

Nga testimet e kryera dje, nuk rezultoi asnje rast pozitiv 🙏🏻, por kujdes, edhe pse nuk e dëshirojmë, virusi🦠 mund të jetë pranë nesh.

👉🏻Nëse respektojmë rregullat e protokollit të sigurisë, shumë shpejt do ta izolojmë dhe do ta largojmë nga qyteti yne.

🔴Kujdes ⚠️ Kujdes⚠️ Kujdes⚠️

Jo nënvleftësim, jo panik, por vëmendje dhe përgjegjshmëri !

E sigurt se ne delvinjotët do ta mposhtim shumë shpejt 🧡 !

Se bashku do t’ia dalim !