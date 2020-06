Gruaja me lot në sy i lutet burrit që qan tek Ardit Gjebrea: Nuk të kam tradhtuar, por ndodhi ajo qe

Matilda ishte e ftuar sot në rubrikën “Ka një mesazh për ty”. 29-vjeçarja, nënë e 2 fëmijëve tregoi se thashethemet që fshati ka bërë për të i janë kthyer në makth dhe bashkëshorti i saj ka humbur besimin tek ajo.

“Jam martuar 16 vjeçe me shkuesi, me Ilian kemi shkuar shumë mirë, çift me harmoni, na kishin zili. E kam thirrur bashkëshortin sepse ka ndryshuar shumë dhe shkak janë bërë thashethemet. Para 2 muajsh unë nuk ndihesha mirë, isha paqejf dhe më morën prindërit e mi bashkë me femijet. Na ndodhi edhe nje permbytje dhe e kishim shtepine ne uje. Pas 6 ditesh merr ne telefon burri dhe thote qe kishte degjuar fjale. Sikur une bashkejetoja me nje person nga fshati dhe kisha krijuar martese te dyte.

I thashë prinderve, ai erdhi dhe me gjeti te shtepia mamit dhe babit. Babi u nxeh sepse beson tek une. Kete personin për të cilin u hapën fjalët e njoh, e kam pare nga larg. E kam takuar ne nje dyqan te fshatit. Në Facebook me ka bere nje ftesë para 1 viti. Burri me tha mos e prano. I bera bllok atij personi dhe s’kisha asnje kontakt. Nuk di kush i ka perhapur keto fjale. Burrit i vinin telefonata anonime dhe vendosem ta denonconim ne polici. Ky person na doli perballë dhe i tha burrit tim më keni prishur familjen. Unë ty apo ti mua i tha burri im. S’më qasin ne familje tha. Dua të vish të me besoj familja i tha. Bashkëshorti im nuk është më si perpara, ai dikur bente gjithçka për mua”, tregoi Matilda.

Iliri erdhi në studio dhe sapo pa Matildën në ekran e kuptoi për çfarë e kishte thirrur. Ai u përlot kur ajo nisi ta falenderonte dhe t’i kërkonte të ketë besim tek ajo.

“Ilir te kam thirrur te te falenderoj per gjithcka ke bere per mua, te falenderoj qe ke ndenjur prane meje, ke qene nje bashkshort i mire, baba shume i mire dhe kete gje dua ta rifitoj serish. Dua qe te me besosh mos degjosh fjalet e keqija. Dua te kemi jeten qe kemi pasur. Fjalet nuk jan te verteta. Te dua pafund”, i tha Matilda bashkëshortit.

“Ajo e ka dashurine time, por une jam i vrare vete. Ne i kemi mbaruar ato muhabete. Eshte e falur per mua, perderisa se kam pare me syte e mir s’kam pse t’i bie ne qafe. Une ate mora ate do mbaj”, tha Iliri dhe çifti në fund u përqafua./Xing