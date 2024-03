“Gruaja e sëmurë, i lutet të dashurës së burrit: Mos e tako derisa të largohem nga jeta

Dedektivja e njohur Shkënda Lili ka treguar një rast prekës në studion e emisonit “Ditë e Re” në RTV Ora. Ajo ka treguar historinë e një gruaje të sëmurë që ka takuar të dashurën e burrit dhe i është lutur që të mos takohet me të deri në momentin që ajo të ndërrjë jetë.

Arjola Shehu: Cili ka qenë një rast që të ka lënë më shumë përshtyje gjatë këtyre viteve që po punon në këtë profesion?

Shkënda Lili: Ka qenë në grua e sëmurë dhe e dinte që burri ka një tjetër, madje është ulur në një tavolinë me të dashurën e burrit edhe i luteshe të dashurës së burrit. Kishte një sëmundje të rëndë edhe e dinte që do largohej nga kjo jetë dhe i kërkoi që të mos takohej me burrin e saj deri në momentin që jo të largohet nga jeta.

Ky është një rast që më ka mërzitur, dhe me këtë person unë mbaj kontakt gjithmonë, e kam bërë edhe si mikesha, vjen dhe flet me mua.