”Zëvendësministrin ti e ke njollë, fermerin ke dekoratë”, Rama batuta me zv.Ministrin aktual të Bujqësisë

Lushnje – Drejt përfundimit vepra madhore e ujitjes, nga rindërtimi i rezervuarit të Thanës, më i madhi në dispozicion të bujqësisë në rajon, te ndërtimi i 44 kilometrave kanale kryesore që deri dje ishin vija uji nëpër plehra e kallamishte dhe 167 kilometrave kanale sekondare që kishin humbur rrugëve, duke garantuar ujitjen e çdo parcele në një hapësirë prodhuese prej 12 mijë hektarësh🤩Kush e sheh bujqësinë nga kanalet e portalet e Tiranës, nuk mund ta ketë dot idenë e revolucionit që po bëhet me bazën prodhuese të ushqimit në vend, ndërsa për këdo që e sheh nga afër zhvillimin e këtij revolucioni, është e qartë se krahasimi i para 5 viteve me sot, i ngjan pa asnjë mëdyshje krahasimit të natës me ditën🌞Dy fakte kokëforta: Sot kemi përgjysmuar raportin import – eksport krahasuar me ditën kur morëm detyrën dhe kemi dyfishuar prodhimin bujqësor vendas në tregun e brendshëm🥦🍒🍉🍅🥬🥒🥕🍐🍋🍆🧅Patjetër që ka ende plot probleme për të zgjidhur dhe punë për të bërë që të shfrytëzojmë plotësisht potencialin e jashtëzakonshëm të kësaj toke të bekuar, por sot mund ta themi me plot gojën se kemi bërë për bujqësinë në këto vite më shumë se sa në tërë vitet e mëparshme të marra së bashku dhe KY ËSHTË FAKT jo opinion👍 #ShqipëriaqëDuam🇦🇱☀️NË YOU TUBE 👉 https://youtu.be/waxJbn7gskI

