“Trego nëse ke konsumuar alkool”, kriteret e padëgjuara për t’u bërë deputet i PD

Cilido qe deshiron te kandidoje per deputet te Partise Demokratike duhet te plotesoje nje formular vetedeklarimi mbi figuren dhe integritetin, i cili do te sherbeje si baze per te vleresuar nese nje individ mund te garoje apo jo nen siglen e PD.

Por ajo qe bie ne sy ne kete formular eshte se te gjithe ata qe duan te garojne per Partine Demokratike duhet te japin te dhena te pazakonta si p.sh duhet të listojne emrat e 3 personave te afert; kolege miq, duke specifikuar se njohja duhet te jete minimumi 7 vjecare. Duhet te listojne 3 shoke te universitetit, si dhe duhet te deklarojne nese kane pasur kontakte me shtetas te huaj gjate 10 viteve te fundit.

Lista e pyetjeve te cilat duhet t’u pergjigjen kandidatet eshte edhe me e pazakonte.

Nje prej pyetjeve eshte p.sh; a jeni konsultuar ndonjehere me nje psikolog ne lidhje me gjendjen tuaj emocionale ose mendore, duke dhene detaje per daten e trajtimit dhe emrin e psikologut.

A keni perdorur ndonjehere substance te paligjshme narkotike eshte pyetja tjeter ne formular ku kerkohet lloji i droges e periudha e perdorimit.

Pyetesori i hartuar nga Partia Demokratike shkon edhe me larg duke perfshire edhe alkoolin. Te gjithe ata qe deshirojne te garojne per Partine Demokratike duhet te sqarojne nese jane perdorues te rregullt te alkolit deri ne masen qe pija te kete pasur efekte negative ne pune apo ne jeten private. Ata duhet te saktesojne llojin e alkoolit qe konsumojne, a kane pire ndonjehere gjate kohes se punes dhe a mendojne se mund te konsumojne alkool serish ne te ardhmen.

Te gjithe kandidatet duhet te deklarojne nese kane marre pjese ne lojera fati dhe duhet t’u pergjigjen pyetjeve; lloji i lojes se fatit qe jeni pjesemarres dhe perafersisht shumat qe keni shpenzuar apo fituar? A ju ka shkaktuar ndonjehere pjesmarrja ne lojera fati, probleme financiare?

Kandidatet duhet te deklarojne edhe pasurine prane Partise Demokratike, duhet te saktesojne nese kane marre kredi apo hua nga persona te ndryshem duke deklaruar shumen dhe emrin e personit, citon vizionplus. Duhet te saktesojne nese kane pasur biznes privat, nese i kane paguar tatimet ne kohe, nese kane falimentuar apo nese mbi pasurine e tyre eshte vendosur sekuestro.

Eshte e veshtire per te kuptuar se pse jane te nevojshme te gjitha keto detaje te jetes personale se dikujt dhe deri ne ç’mase keto detaje do te ndikojne ne perzgjedhjen e kandidateve per deputet te Partise Demokratike.