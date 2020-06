Paralajmërimi nga ekspertët: Na presin katër katastrofa globale më të mëdha se Covid-19

Ekspertët e Deutsche Bank analizuan rreziqet me të cilat mund të përballet Toka gjatë 10 viteve të ardhshme dhe paralajmërojnë se duhet të jemi gati për Luftën e 3 Botërore, super-vullkane, një shpërthim të madh diellor ose një pandemi edhe më të madhe se Covid-19

Vitet e kaluara kemi parë disa nga titujt e lajmeve më dramatike të katastrofave që ka shkaktuar dora e njeriut dhe natyra.

Por sipas një ekipi të ekonomistëve nga Deutsche Bank, fundi nuk është shumë larg, citon Lajmi i Fundit.al.

Ekipi, i udhëhequr nga Henry Allen, thotë se ka të paktën një shans një-në-tre që një nga katër katastrofat kryesore të përmendura më poshtë do të vijnë pas pandemisë së koronavirus.

Në 10 vitet e ardhshme, thonë analistët e Deutsche Bank, mund të presim ose një pandemi të madhe të gripit me një numër vdekjesh që tejkalon dy milion ose një shpërthim vullkanik katastrofik global, një shpërthim të madh diellor ose një luftë globale.

Gjigandi bankar ndërkombëtar në raportin e tij llogarit rreziqet në bazë të një numri faktorësh historikë, kështu që ngjarjet si pushtimi i alienëve nuk janë marrë në konsideratë.

Në vend të kësaj, ekipi u përqendrua në kërcënimet reale, përcjell Lajmi i Fundit.al.

Deri më tani, koronavirusi ka shkaktuar 470,000 vdekje në të gjithë botën, por Shekulli 20 ka kaluar tre pandemi të gripit me më shumë se një milion vdekje globale.

Kërcënimi i një konflikti të madh midis Kinës dhe SH.B.A.-ve të shkaktuar nga një pikë e nxehtë në Detin e Kinës së Jugut është rivalizuar nga një luftë midis dy Koreve, ose një shkëmbim bërthamor midis Indisë dhe Pakistanit.

Ndërsa luftërat bërthamore janë parandaluar më shumë se një herë nga vendime individuale, herët a vonë fati ynë do të mbarojë.

Por edhe sikur të arrijmë të kontrollojmë veten, dëmi katastrofik do të vijë nga natyra. Shpërthimi i Eyjafjallajökull në 2010 dha një shije të vogël të dëmit ekonomik që mund të shkaktojë një ngjarje vullkanike.

Rreth 20 vende mbyllën hapësirën e tyre ajrore në trafikun e avionëve komercialë dhe prekën afërsisht 10 milion udhëtarë.

Reja e hirit ndërpreu bujqësinë në të gjithë rajonin, dhe në masën e saj më të gjerë mbuloi pjesën më të madhe të Mbretërisë së Bashkuar dhe një pjesë të madhe të Skandinavisë.

Në 1991, shpërthimi i malit Pinatubo krijoi kushte anormale të motit në të gjithë botën, duke ulur temperaturat globale gjatë viteve të ardhshme, citon Lajmi i Fundit.al.

Ka dhjetëra vullkane të tjera në të gjithë botën që mund të kenë një efekt shkatërrues në klimën botërore.

Yellowstone është ndoshta më i famshmi nga super-vullkanet në botë. Pak më shumë se dy milion vjet më parë ai shpërtheu, duke prodhuar rreth 588 milje kub pluhur dhe hi.

Dhoma masive e magmës mund të mbetet e fjetur për një mijë vjet të tjerë, ose mund të shpërthejë ndërsa jeni duke e lexuar këtë fjali, gjithçka është e papritur.

Edhe nëse do të shpërthejë, nuk ka siguri se do të ishte një super-shpërthim. Jacob Lowenstern i Sondazhit Gjeologjik të Sh.B.A.-së, tha:

“Edhe nëse Yellowstone do të shpërthejë përsëri, me siguri nuk mund ta përshkruajmë skenarin më të keq.”

Nga të gjitha kërcënimet globale të listuara, shpërthimet diellore janë ndoshta më pak të njohurat.

Në Shtator 1859, një fenomen i njohur si “The Carrington Event” shkaktoi dëme masive në rrjetin e telegrafit të ri në Evropë dhe Amerikën e Veriut.

Disa operatorë morën tronditje elektrike dhe të tjerë raportuan se mund të përdornin pajisjet e tyre edhe pa bateri në to.

Dritat Veriore, fenomen qiellor, ishin mjaft të ndritshme sa që njerëzit nëpër verilindje të SHBA mund të lexonin gazeta nën dritën e tyre.

Minatori Australian C.F. Herbert shkruajti asokohe se disa njerëz besonin se po dëshmonin fundin e botës:

“Ishte një pamje që nuk harrohet kurrë, dhe konsiderohej në atë kohë të ishte aurora më e madhe e regjistruar … Supersticiozi dhe fanatiku kishin parandjenjë të tmerrshme dhe e menduan atë një parashikim të Armagedon dhe shpërbërjen përfundimtare.”

Këto ngjarje janë çuditërisht të zakonshme: shpërthime të vogla diellore ndodhën në 1921 dhe 1960 kur u raportua ndërprerje e sinjaleve të radiove.

Me besimin tonë të telekomunikacionit, ndikimi mund të ketë qenë shumë i madh. Satelitet, përfshirë GPS-in, mund të rrëzoheshin me muaj nëse jo me vite. Telefonat celularë dhe laptopët mund të shkëputen në çast.

Në qershor 2013, një ndërmarrje e përbashkët nga studiuesit në Lloyd’s të Londrës dhe Hulumtimet Atmosferike e Mjedisore në Shtetet e Bashkuara përdori të dhëna nga Carrington Event për të vlerësuar koston aktuale të një ngjarje të ngjashme me SH.B.A.-të dhe mund të ishte deri në 2.6 trilion dollarë.

Burimi Daily Star | Përktheu dhe përshtati Lajmi i Fundit.al