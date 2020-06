Më në fund dikush zbuloi trukun që do t’ua lehtësojë jetën këtë verë

Me stinën e verës vjen edhe rritja e përdorimit të ujit në mënyra nga më të ndryshmet.

Një nga problemet më të mëdha tek të gjithë është ujitja e luleve, kopshtit apo mbushja e pishinës.

Zakonisht sforcohemi duke përdorur kova, ose rrimë me orë të tëra në përpjekje për të futur tubin në grykën e çezmës, përcjell Lajmiifundit.al.

Epo, një grua sapo ka bërë zbulimin që do t’ua lehtësojë jetën!

Mjafton të prisni qafën e një tullumbaceje dhe ta ngecni atë mbi çezmën dhe zorrën, kështu nuk do të humbisni asnjë pikë ujë, por edhe do të shkurtoni shumë punë.

Krijuesja e këtij truku ka shkruar në Facebook:

“Një këshillë e vogël se si të shpëtojmë këtë verë! Prisni tullumbacen në pjesën e sipërme dhe me anë të saj bëni lidhjen e tubit me rubinetin. Për siguri mund ta lidhni tullumbacen me llastik në dy pjesët ku kapet me tubin dhe çezmën. Në këtë mënyrë mund ta mbushni pishinën me ujë të ngrohtë direkt nga kuzhina, mund të ujisni kopshtin, lulet e gjithçka.”

Përktheu dhe përshtati: Lajmi i Fundit.al