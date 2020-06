Mbushja e Infektivit/ Mjekja flet për situatën serioze në spital: Është e pashmangshme…

Shtimi i madh i pacientëve në Infektiv ka vënë autoritetet e shëndetit publik në një situatë shqetësuese.

Mjekja infeksioniste, Entela Kolovani, ka treguar se si është duke u menaxhuar situata ku deri tani janë të shtruar 87 pacientë.

Kolovani vuri theks të fortë për ndërgjegjësimin e qytetarëve.

E ftuar në Abc News, mjekja tha:

“Deri tani me këtë trend jemi duke e përballuar me numër shtretërish. Në funksion të shërbimit tonë janë vendosur që në fillimi m 2 pavione shtesë. Kemi 120 shtretër. Njëri pavion i është kushtuar terapisë intensive. Nëse vazhdojmë me këto shifra e përballojmë. Edhe pse dëshira jonë është sa më pak të sëmurë me koronavirus. Kthimi mbrapa nuk do të ishte i falshëm për ne si qytetarë. Shpresoj shumë që qytetarët të na mirëkuptojmë. Nuk mund ti kthehemi më karantinës. Ne kemi mbi 70 persona të hospitalizuar dhe 14 persona po marrin shërbim intubim.”

Mjekja u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm duke theksuar se ky virus nuk është si gripi, ashtu sikurse pretendohet në masë.

Ajo shtoi:

“Do bëja një thirrje të mos ua besojnë shumë vetës së tyre klinikën. Çdo person ka të drejtë të informohet. Kanë dëgjuar që thuhet është grip, madje edhe Trump ka dalë me të tilla deklarata dhe është kundërshtuar. Ky virus e ka treguar se nuk mund të jetë shumë i parashikueshëm. Nuk ngjan me gripin. Nëse shohim prekjet pulmonare të personave që kalojnë koronavirusin janë krejt ndryshe nga ato të gripit. Nëse do të shohim çfarë ndodhi në fillim në mars dhe prill me botën, vërtet u mendua se janë moshat e treta ato më vulnerabël, pro kjo u lidh me sëmundjet bashkëshoqërues. Më pas u tregua se sëmundja nuk zgjedh mosha. 34 vjeçarja ka pasur probleme të rënda.”

Kolovani foli edhe për infektimi e personeli shëndetësor, ndërsa u tërhoqi vëmendjen mjekëve në QSUT të cilët sipas saj nuk u tregua të kujdesshëm.

Kolovani përfundoi:

“Është pashmangshme kur mendon se edhe në botë ka pasur personel shëndetësor të infektuar. Edhe tek ne nuk kishte si të ndodhte ndryshe. Mjekët i kanë pajisjet e mbrojtjes thjeshtë duhet ta kenë në vëmendje që nuk mund të futen te pacientët pa i mbajtur ato. Pamë një lëshim të vogël tek personat që nuk u ndeshën me të sëmurët. Por mos harroj më që e gjithë kjo ishte efekt i karantinës dhe me pak logjikë duhet ta kishim pritur që mund të kishim shtim. Dhe mjekët duhet ta kishin humbur vëmendjen. Epidemiologët u përpoqën që të ndërprisnin këtë zinxhir infektimi në QSUT. Realisht kanë qenë disa mjekë dhe infermierë të hospitalizuar dhe tashmë kanë dalë të shëruar.”