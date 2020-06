I vdes partneri plak, 27-vjeçari që përfitoi pasurinë marramendëse: Dua një të dashur të ri

Flroin Martin 27-vjeç ishte në një marrëdhënie me ish-priftin 81-vjeçar Philip Clementes, por ky i fundit ndërroi jetë para pak kohësh.

Me vdekjen e partnerit të tij, 27-vjeçari është në kërkim të një romance të re, teksa është shprehur se po kërkon një të dashur të ri, përcjell Lajmi i Fundit.al.

Në një intervistë për “The Sun”, Florin është shprehur:

“Planet e mia për të ardhmen? Do të dashurohem me dikë tjetër. Unë jam vetëm 27-vjeç, kam jetën përpara dhe shpresoj të gjej një mashkull të bukur. Unë e di që nuk do të gjej një person si Philip, ai do të jetë gjithmonë në zemrën time, por jeta vazhdon.”

Nga vdekja e partnerit të tij 81-vjeçar, i riu ka përfituar një pasuri me vlerë 160 mijë euro cash dhe një pension prej 2 mijë eurosh çdo muaj për të gjithë jetën.

