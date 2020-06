Gjendet ilaçi i parë kundër COVID-19, merr rekomandimin e BE-së

Agjencia Europiane e Mjekësisë (EMA) ka dhënë rekomandimin që “Remdesivir” të autorizohet si ilaç kundër Covid-19 në Bashkimin Europian.

Përmes një deklarate EMA tha:

“Remdesivir është i pari ilaç i COVID-19 që rekomandohet për autorizim në BE.”

Komiteti i EMA bëri të ditur se fillimisht ilaçi do të testohet tek të rriturit dhe tek fëmijët mbi 12-vjeç që vuajnë nga pneumonia.

Gjithashtu “Remdesivir” është rekomanduar edhe nga presidenti Donald Trump për luftën ndaj koronavirus në SHBA.

Sipas një studimi, pacientët me COVID-19, të trajtuar me “Remdesivir” janë shëruar për 11 ditë në krahasim me pacientët e tjerë të trajtuar me një ilaç neutral, të cilëve u është dashur 15 ditë.

Të trajtuarit me këtë ilaç janë shëruar 31% më shpejt se pacientët e trajtuar me ilaçe neutrale.

Por çfarë është Remdesivir?

Ky ilaç pengon një enzimë që ndihmon kopjimin e viruseve RNA (Acidit ribnukleik) dhe ka qenë e suksesshme kundër coronavirusit në studime laboratorike.