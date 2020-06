Dita e sotme sjell vapën në vendin tonë, njihuni me parashikimin e motit

Dita e sotme rezervon rritje temperaturash në vendin tonë, ku nuk do të mungojnë as vranësirat e herëpashershme, çka mund të sjellë edhe reshje shiu në zonat malore.

Sipas Meteoalb, sot temperaturat do të pësojnë rritje, ku do të variojnë: në zonat malore, nga 14ºC në 28ºC, në zonat e ulëta nga 20ºC në 34ºC dhe në zonat bregdetare nga 22°C në 35ºC.

Era do të fryejë në drejtim Veriperëndimor dhe forca e valëzimit në det do të jetë 2 ballë.

Ndërsa në Kosovë moti sot do të jetë i alternuar me kthjellime dhe vranësira duke sjellë mot kryesisht të kthjellët. Sot temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore nga 13ºC deri në 28ºC dhe në zonat e ulëta nga 18ºC në 31ºC.