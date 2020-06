Shantazh me publikimin e fotove intime, arrestohet gjobëvënësi 40-vjeçar në Tiranë

Dy arrestime janë raportuar orët e fundit në Tiranë, ku njëri akuzohet për vjedhje me dhunë përmes shantazhit me foto dhe video intime dhe ndërsa tjetri ishte i shpallur në kërkim kombëtar për dhunë në familje.

Nga Seksioni për Krimet ndaj Pronës, në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 1, pas një pune të mirorganizuar u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit M. D., 40 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar me parë për veprën penale “Vjedhja me dhunë”. Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi ka kanosur, me anë të shtrëngimit për dhënien e pasurisë, duke i marrë shumën 57.500 lekë, shtetasit G. B., për mospublikimin e disa fotove e videove në rrjetet sociale.

Ndërkohë, shtetasi A.B., 3 vjeç, ishte sjhpallur në kërkim kombëtar për dhunë në familje.

Në vijim të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim kombëtar dhe vënien e tyre para përgjegjësisë penale, specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr. 1 kanë bërë ndalimin e shtetasit A. B., 33 vjeç, i shpallur në kërkim për veprën penale “Dhuna në familje”.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme.