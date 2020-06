Kërkesa për ndryshimin e sistemit, Ruçi: Në 30 Qershor mblidhet ‘Legjislacioni’

Në fund të qershorit mbaron mandati i Komisionit parlamentar të Reformës Zgjedhore, ndërsa Ralf Gjoni iu drejtua kryetarit të Kuvendit me pyetjen se përse nuk janë diskutuar propozimet për ndryshimin e sistemit.

“Komisionit të Posaçëm të reformës i mbaron mandati javën tjetër, çfarë do të bëhet nuk do të rinovohet? Dmth javën tjetër do të pushojë së funksionuari? Ai komision nuk ka më vlerë, por ku do të shkojmë? Po vijmë në fund të korrikut dhe nuk po trajtojmë një propozim për ndryshimin e sistemit.

Unë ju kërkoj si kryetar i Kuvendit t’u jepni drejtim propozimeve tona për ndryshimin e sistemit zgjedhor, duhet të thërrasim ‘mjaft me lojëra’. Nuk mund të ketë ndryshim të sistemit të drejtësisë nëse nuk reformohet sistemi politik, që fillon me sistemin zgjedhor” kërkoi Gjoni.Kryetari i Kuvendit njoftoi se në fund të muajit, në 30 qershor do të mblidhet Këshilli i Legjislacionit për kërkesën e opozitës parlamentare për ndryshimin e sistemit.

“Komisioni ka punë vetëm me Kodin Elektoral, jo me sistemin, është target kushtetues dhe ka procedura të tjera, për të parë. Më 30 qershor do të ketë mbledhje të Këshillit të Legjislacionit për kërkesën e opozitës parlamentare për ndryshimin e sistemit” tha Ruçi.