Rritje temperaturash dhe zvogëlim i vranësirave, çfarë parashikon moti për sot?

Dita e sotme në vendin tonë do të karakterizohet nga një mot i kthjellët dhe me temperatura të larta, por që herë pas here do të ketë edhe alternime vranësirash të cilat mund të sjellin edhe reshje shiu të izoluara.

Sipas Meteoalb, temperaturat sot do të shënojnë një rritje të lehtë, ku në zonat malore, nga 12ºC në 26ºC, në zonat e ulëta nga 18ºC në 32ºC dhe në zonat bregdetare nga 20°C në 33ºC.

Era do të fryjë në drejtim Veriperëndimor ndërsa forca e valëzimit në det do të jetë 3 ballë.

Në Kosovë do të mbizotërojë moti I kthjellët, por duke pasur edhe vranësira të rralla. Edhe në Kosovë temperaturat do të jenë në rritje, teksa në zonat malore do të shënohen temperaturat nga 09ºC deri në 23ºC dhe në zonat e ulëta nga 14ºC në 26ºC.