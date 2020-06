E keni vënë re që kënga e re e Maluma dhe Black Eyed Peas ngjan shumë me atë të Capital T dhe Ledrit?

Disa ditë më parë Ledri Vula dhe Capital T publikuan bashkëpunimin e tyre, “DMP”, këngë që është pjesë e albumit “Sculpture” të Kapos dhe që u kthye menjëherë në hit.

Disa mijëra kilometra në perëndim, në të njejtën datë që u publikua “DMP” (19 qershor), doli dhe bashkëpunimi i Black Eyed Peas dhe yllit të muzikës latine, Maluma. E vetëm sot ne e kuptuam që në fakt këngët janë të ngjashme.

Nëse do të dëgjoni fillimin e këngës “Feel the beat”, përfshirë pjesën e Malumas, dhe e krahasoni me pjesën e Ledrit tek bashkëpunimi me Capitalin, me siguri do ta vini re ngjashmërinë.

Gjë që mund të ketë disa shpjegime. Njëri prej tyre është fakti që nuk është më çudi që artistët e huaj, edhe ata shumë të njohur, të frymëzohen nga krijuesit shqiptar. Duke marrë parasysh se kënga e Capital T dhe Ledri është realizuar disa muaj më parë, pavarësisht se videoklipi ka dalë tani. Gjithsesi mund të jetë dhe fakti që “mendjet e mëdha mendojnë njësoj”.

Sido që të jetë, këngët do të jenë padyshim hite të kësaj vere dhe do i dëgjojmë gjatë gjithë sezonit, edhe më tej sigurisht.