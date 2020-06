Delegacioni i shtetit në Uashington me avionin privat të milionierit Behgjet Pacolli

Sa kohë ka mbajtur pozita drejtuese në shtet, milioneri Behgjet Pacolli i ka kryer të gjitha fluturimet zyrtare me avionin e tij privat.

Por, Pacolli është treguar zemërgjerë, pasi avionin e tij e kanë përdorur shpeshherë edhe zyrtarë të tjerë shtetërorë të Kosovës.

E me sa duket kjo do të ndodhë edhe këtë 27 qershor, ku avioni i tij privat do të përdoret nga delegacioni i Kosovës që do të udhëtojë drejt Uashingtonit për zhvillimin e bisedimeve me Serbinë.

Ka qenë kështilltari i Behgjet Pacollit, Naim Murseli, i cili ka shkruar në Facebook:

“Kur shtetit i mungojnë avionët e saj, ne kemi një njeri të fortë që zgjidh atë shqetësim. Behgjet Pacolli, gjithmonë në shërbim të atdheut. Destinacioni i radhës: Uashington DC.”