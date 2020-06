Bëhuni gati këtë fundjavë, sepse Noizy është gati të shkatërrojë rrjetin

View this post on Instagram

Të premten ora 00:00 shkatrrohet Interneti, mbajeni mend 😅 #AllDemTalk Germany 🇩🇪& Uk’s 🇬🇧 Baddest @gzuz187_official @dutchavelli I need every1 to support the movement 🗺 we put albanian rap in the map vlla