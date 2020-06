Aleati i Bashës Duka: Nuk kam thënë se do bashkohem me PS

Kreu i Partisë Ambientaliste Agrare Agron Duka u shpreh se nuk e ka thënë që do të bashkohet me PS.

Sipas tij deklarata e tij është nxjerrë nga konteksti dhe është abuzuar.

Duka: Me këtë “nëse” jam duke ngrënë dynjanë nëpër studio dhe një nga pyetjet ishte nëse nuk bëhen koalicionet zgjedhore. I thash se është e pamundur se është bekuar nga ndërkombëtarët.

Më tha nëse nuk bëhet dhe iu përgjigja se do të dal në vetë. Po nëse nuk fiton? Nëse nuk fitohet me prag 5% pa koalicione kush do të fitojë? Dhe i thash se nëse fitoj do të kem peshën time specifike dhe do të bëj krushqinë çfarë të dua vetë.

Kur shoh nesër në portale “Agron Duka bashkohet me PS-në”. Kjo nuk është e drejtë se të erdha edhe te shtëpia jote. Nuk mund ta abuzosh dhe ta heqësh nga konteksti.

Nuk e kam thënë që do të bashkohem me PS-në, gjë të cilën nuk e kam thënë, se e kam thënë me vepra unë, kam 7 vite që rri korrekt më shumë se këta që janë djathtas, tha Duka ne ora news.