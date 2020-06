“Situata po përkeqësohet”, shkencëtarja shqiptare në Oksford ngre alarmin: Kam të afërm në gjendje të rëndë

Shkencëtarja shqiptare në Oxford, Detina Zalli ka shprehur shqetësimin e sja në lidhje me rritjen e infektimeve në vendin tonë, teksa shprehet se e gjitha kjo ka ndodhur për shkak të daljes nga karantina.

Detina Zalli është shprehur se ka të afërm të saj që ndodhen në gjendje të rëndë dhe ka bërë apel që të gjithë të risin vigjilencën.

Ajo shkruan:

“Numri i të infektuarëve me COVID-19 po rritet dita-ditës në Shqipëri. Shumë prej njerëzëve që unë njoh personalisht janë infektuar dhe disa ne gjendje te rëndë. Ky është momenti më i veshtirë sepse gjithcka është hapur. Mos i neglizhoni gjërat por KUJDES! Tani per tani DUHET te mesohemi te jetojmë me virusin (SARS-CoV-2). Nuk ka zgjidhje tjetër! Per ju që keni pyetur vaksina e Oksfordit është në fazën e tretë dhe provat klinike akoma vazhdojnë. Kompania farmaceutike AstraZeneca ka arritur një marrëveshje 750 milion dollarë për të mbështetur prodhimin, prokurimin dhe shpërndarjen e 300 milion dozave të vaksinës, me dorëzimin duke filluar nga fundi i vitit. Për më tepër, universiteti dhe partneret e industrisë kane arritur një marrëveshje licencimi për të furnizuar një miliard doza te vaksinës për vëndet me të ardhura të ulëta dhe të mesme.”

