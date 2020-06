Postoi foto me domate të kalbura, gati për t’u ngrënë, komentueset ironizojnë Blerina Bombaj

Dietologia Blerina Bombaj është e njohur për këshillat e saj lidhur me ushqyerjen e shëndetshme, dhe hera herës poston në rrjetet e saj sociale receta të ndryshme, apo dhe pamje të ushqimeve që iu dërgon klientëve të saj.

Me sa duket postimi i saj i fundit ka nxitur një sërë reagimesh, për shkak se domateve jo vetëm që nuk iu ka hequr bishtin, por iu ka lënë pa pastruar edhe pjesën e kalbur.

Kjo gjë ka nxitur dhe reagimin e “fansave” të saj, të cilat shprehen se domatet në çdo vend të botës gatuhen pa pjesën e bishtit.

Pjesë nga debati në rrjet:

Komentuesja: “Te fotoja e pare domateve as pjesa e kalbur nuk i eshte hequr,sa keq qe me vjen zgenjim nga ti Blerina se prisja. Une jam dakort qe ato lloj domatesh tregojn qe jan bio po kjo zdo te thot qe te ham pjesen e kalbur”.

Blerina Bombaj: “Po mos e ha o të keqen”

Komentuesja: “Po sipas prgj tende i bie te ham sa me shume gjera te kalbura” (ndërhyn një tjetër komentuese që i jep të drejtë dietologes)

Blerina Bombaj: “Po fol o xhan se se na vdiqën”

Komentuesja 2: “Blerin po gabim me ate pjesen e bishtit, edhe sallat kur e ben ajo hiqet mire dhe thelle mos te duket… un punoj ne resorant 24 vjet dhe kam bere disa seminare qe ka lidhje me kuzhinen dhe gatimet dhe cdo rregull qe ka te bej per shtrimin e tabolinave”

Blerina Bombaj: “Po pse doni tja fusni kot me zor? Po une kam punuar vete 10 vite ne restorant ne Athine, atje ku keto gatime jane me te mirat qe mund te kesh provuar ndonjehere dhe sju afrohet askush, dhe nuk kam pare mdonjehere as tja heqin bishtin dhe as ti vene me koke poshte!! As specave nuk ju hiqen bishtat kur piqen, e jo me domateve qe skane as bishta. Po edhe sikur ju te jeni mesuar tja hiqni, ca problemj ka nese dikush tjeter nuk ja heq? Midhjet gatuhen edhe me guacke edhe pa guacke”

Komentuesja 2: “Po mi zemer po midhjet jane frut nga deti nuk krahasohen me frutat e perimet e natyres gjithsesi kjo eshte menyra jote po ne greqi un domaten me bisht nuk e kam pare kurre i pastrojn bishtin dhe e hapin nga lart dhe i hyn pjekja dhe perzierja Qe ka brenda kan mundesin qe te zbuten dhe te ziejn me mire e me kollaj…po deshe te jap nje recet behen te lepish thonjt kur themi ne shqiptaret aq te shijshme kush ka ngren gatimet e mia kan mbetur jashtzakonisht te kenaqur, te uroj gjith te mirat blerina un te ndjek vazhdimisht se me pelqejne keshillat tuaja se ndoshta ke studiuar per dietolege se jep keshillat me shum interes … te me falesh qe e zgjata por nuk e kisha per tju ulur por nje keshill dhashe se njeriu sa jeton meson”