Me protokolle të reja sigurie Shkodra hap nesër transportin publik, gati edhe Korça

Menjëherë sapo ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu deklaroi rihapjen e transportit publik, disa qytete kanë reguar pozitivisht, duke shprehur menjëherë gatishmërinë për të rifilluar punën.

Në Shkodër, Shoqata e Transportit Interurban ka deklaruar se nesër në orën 06:00 do të nisë nga puna dhe do të vazhdojë deri në orën 17:00 të pasdites. Edhe në Korçë, punonjësit e transportit publik kanë deklaruar se do të zbatojnë protokollet e sigurisë.

Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu lajmëroi heqjen e kufizimit për transportin publik. Ajo nuk dha një datë, por u shpreh se do të zbatohen rregulla strikte, ku maska do të jetë e detyrueshme. Ndërsa paralajmëroi se nuk do të tolerohet asnjë thyerje e rregullave.