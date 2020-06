Ledri dhe Majk paskan përgatitur një surprizë dhe ne as që na e mori mendja

Javën që lamë pas, krejt papritur treshja Capital T, Ledri Vula dhe Majk u vendosën në qendër të vëmendjes mediatike.

Prishja e raportit mes Majk dhe Capital T, si shkak i bashkëpunimit të këtij të fundit me Ledrin.

Këto thashetheme u nxitën nga dy story në Instagram të reperëve.

Në një video live në Instagram Capital T dhe Majk përgënjeshtruan lajmin, teksa autori i hitit “Akull” tha se së shpejti mund t’i shohim në një bashkëpunim të tre.

E teksa ne mezi po e prisnim këtë të fundit, duket se Majk dhe Ledri paskan përgatitur një surprizë.

Dyshja ka realizuar bashkëpunimin e parë së bashkë, teksa tashmë duhet të realizojnë vetëm videoklipin.

Lajmin e ka bërë me dije Ledri, ku tha se përveç duetit me Dafinën e Lumi B, do sjellë edhe një duet me Majk.

“Me Dafinën e kemi xhiruar klipin. Tani po presim ta xhirojmë edhe me Majkun, kënga ka përfunduar duhet vetëm klipi.”

Me sa duket vera 2020 është vera e bashkëpunimeve mes emrave më në zë të muzikës shqiptare.